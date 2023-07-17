به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اصالتی در جلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی سلامت و خانواده گنبدکاووس با اشاره به مشکلات پساب شهرک صنعتی گفت: براساس اعلام مدیریت شهرک صنعتی گنبدکاووس ۱۳ اردیبهشت ماه مناقصه شناسایی پیمانکار با اعتبار ۴۱.۵ میلیارد تومان برگزار شده و مردادماه زمین احداث فاز ۲ تصفیه خانه به پیمانکاری واگذار خواهد شد تا در مدت ۲۱ ماه تصفیه خانه ساخته شود.

وی افزود: در حال حاضر ظرفیت تصفیه خانه شهرک صنعتی گنبدکاووس ۴۵٠ متر مکعب است که با احداث فاز ۲ ظرفیت آن به ۱۴۵٠ متر مکعب بر ثانیه می‌رسد.

احمد احمدی رئیس اداره محیط زیست گنبدکاووس در این جلسه گفت: با اقدامات انجام شده نخاله‌های جاده نفت جمع آوری و از تخلیه فاضلاب در این مسیر جلوگیری می‌شود.

عبدالرحیم پالیده رئیس مرکز بهداشت گنبدکاووس نیز به همشهریان توصیه کرد برای پیشگیری از ابتلاء به وبا دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کند.