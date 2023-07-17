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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۴

معاون فرمانداری ویژه گنبدکاووس:

مشکل تصفیه خانه شهرک صنعتی گنبدکاووس حل می‌شود

مشکل تصفیه خانه شهرک صنعتی گنبدکاووس حل می‌شود

گنبدکاووس- معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ویژه گنبدکاووس از حل مشکل تصفیه خانه شهرک صنعتی این شهرستان با تزریق اعتبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اصالتی در جلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی سلامت و خانواده گنبدکاووس با اشاره به مشکلات پساب شهرک صنعتی گفت: براساس اعلام مدیریت شهرک صنعتی گنبدکاووس ۱۳ اردیبهشت ماه مناقصه شناسایی پیمانکار با اعتبار ۴۱.۵ میلیارد تومان برگزار شده و مردادماه زمین احداث فاز ۲ تصفیه خانه به پیمانکاری واگذار خواهد شد تا در مدت ۲۱ ماه تصفیه خانه ساخته شود.

وی افزود: در حال حاضر ظرفیت تصفیه خانه شهرک صنعتی گنبدکاووس ۴۵٠ متر مکعب است که با احداث فاز ۲ ظرفیت آن به ۱۴۵٠ متر مکعب بر ثانیه می‌رسد.

احمد احمدی رئیس اداره محیط زیست گنبدکاووس در این جلسه گفت: با اقدامات انجام شده نخاله‌های جاده نفت جمع آوری و از تخلیه فاضلاب در این مسیر جلوگیری می‌شود.

عبدالرحیم پالیده رئیس مرکز بهداشت گنبدکاووس نیز به همشهریان توصیه کرد برای پیشگیری از ابتلاء به وبا دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کند.

کد مطلب 5838755

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