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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۸

سرپرست ورزش و جوانان کردستان خبر داد؛

کسب ۷ مدال رنگارنگ توسط مچ اندازان کردستانی در مسابقات کشوری

کسب ۷ مدال رنگارنگ توسط مچ اندازان کردستانی در مسابقات کشوری

سنندج - سرپرست ورزش و جوانان کردستان گفت: تیم مچ اندازی استان کردستان در رقابت های قهرمانی باشگاه های کشور که به میزبانی ارومیه برگزار شد سه مدال طلا، سه نقره و یک برنز را به دست آورد.

آمنه غلام ویسی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیست و هفتمین دوره مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه‌های کشور و انتخابی تیم ملی با معرفی تیم‌های برتر در رده‌های مختلف به میزبانی ارومیه به پایان رسید.

وی افزود: این دوره از رقابت‌ها که به میزبانی استان آذربایجان غربی و در شهر ارومیه آغاز شده بود با معرفی تیم‌های برتر در رده‌های نوجوانان، جوانان، امیدها، بزرگسالان و پیشکسوتان به پایان رسید.

غلام ویسی خاطرنشان کرد: تیم ۱۴ نفره مچ اندازی استان کردستان در این دوره از رقابت‌ها توانست سه مدال طلا، سه نشان نقره و یک مدال برنز را بدست آورد.

وی افزود: در نتایج رده سنی نوجوانان بخش دست راست «آرتیکا صالحیان» در وزن ۴۵- کیلوگرم موفق شد با کسب عنوان قهرمانی یک مدال طلا و در بخش دست چپ نیز یک نشان نقره را برای استان کردستان به ارمغان بیاورد.

غلام ویسی اظهار داشت: در نتایج رده سنی پیشکسوتان مستر یک این مسابقات «حسین استادی» به نمایندگی از استان کردستان در هر دو بخش دست راست و دست چپ دو مدال طلا را از آن خود کرد.

وی افزود: «حسین استادی» در رده سنی بزرگسالان وزن ۷۰- کیلوگرم نیز موفق به کسب یک نشان برنز شد.

سرپرست ورزش و جوانان کردستان خاطرنشان کرد: در رده سنی پیشکسوتان مستر دو نیز «سیف الدین جوزایی» در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم دست چپ موفق به کسب دو مدال نقره شد.

غلام ویسی افزود: نفرات برتر بیست و هفتمین دوره مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه‌های کشور با نظر کمیته فنی به اردوی تیم ملی جهت اعزام به رقابت‌های جهانی دعوت خواهند شد.

کد مطلب 5838788

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