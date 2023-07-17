به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی در جمع خبرنگاران و در حاشیه برگزاری دومین همایش مراکز درمانی و سلامت کشورهای اسلامی که امروز در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، در انتقاد به احکام صادر شده برای برخی از هنرمندان گفت: اینکه بگوییم هر دو هفته یک بار فردی گواهی سلامت از روانپزشک بگیرد مورد پسند نیست. من به واسطه آشنایی که به رئیس قوه قضائیه دارم می گویم او با این احکام صادر شده موافق نیست. اگر کسی بیماری روحی و روانی دارد حالا هر که می‌خواهد باشد اتفاقاً وظیفه درمانی ما حکم می‌کند به او تلقین نکنیم.

وی ادامه داد: اینکه کسی را به واسطه بی حجابی موظف کنیم که مدتی در مرده شور خانه (با اصطلاح عامیانه آن را بیان می‌کنم) اموات را بشورد و آن را به عنوان مجازات در نظر بگیریم هم درست نیست. غسالی شغل شریفی است اگر کسی از دنیا برود و هیچ کسی نباشد که او را غسل و کفن کند بر ما واجب شرعی است که این کار را انجام دهیم. حالا اگر کسی ایثار می‌کند نباید مورد بی احترامی قرار گیرد و همکار شدن با او را به عنوان مجازات بدانیم. اینها نکاتی است که جنبه پزشکی و سلامت دارد.

ضرغامی همچنین درباره آمار گردشگران سلامت ایران به خبرنگاران گفت: اوایل سال ۱۴۰۲، ۵۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش ورود گردشگر داشتیم. این آمار قبل از اغتشاشات بوده است اما ناآرامی‌های سال گذشته بر صنعت گردشگری ایران اثر منفی داشت اما امروز خوشبختانه با سیر صعودی رو به رو هستیم.

وی گفت: گردشگری سلامت ایران در جهان جایگاه برجسته ای دارد و ما حتی در میان برخی از کشورها جزو اولین‌ها هستیم ولی متأسفانه عدم تبلیغات جهانی موجب شده ظرفیت‌های این حوزه دیده نشود و ما در این باره ضعیف عمل کرده ایم.