دستیابی به درآمد ۵ تا ۱۰ میلیارد دلاری از گردشگری سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دومین همایش مراکز درمانی و سلامت کشورهای اسلامی که امروز در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: ما در ایران تقریباً نیازی به اعزام بیمار به خارج از کشور نداریم اگر این اتفاق بیفتد تنها به دلیل برخی تجهیزاتی است که در ایران وجود ندارد.

کریمی گفت: یک هزار و صد بیمارستان داریم که ۷۰۰ بیمارستان دولتی و مابقی خصوصی هستند. همچنین ۲۵۰ بیمارستان دارای مجوز IPD دارند و می‌توانند میزبان بیماران بین المللی باشند. همچنین ۱۵۵ هزار تخت بیمارستانی داریم که ۱۶ هزار تخت طی دو سال اخیر اضافه شده است و دارای به روزترین امکانات و تجهیزات هستند.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۱.۲ میلیون نفر گردشگر سلامت داشتیم این آمار مهاجران و اتباع نیست اگر می‌خواستیم آمار مهاجران ایران را که مثلاً دانشجو هستند و به مراکز درمانی ما مراجعه می‌کنند را حساب کنیم قطعاً این آمار بیشتر بود.

کریمی گفت: حدود یک میلیارد دلار درآمد سال گذشته از محل گردشگری سلامت بوده است هدف ما بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار است. اگر تنها ۳۰ درصد از تخت‌های بیمارستانی را به حوزه گردشگری سلامت اختصاص دهیم دست یافتن به این آمار غیرممکن نخواهد بود. باید بیمارانی که به ایران می آیند درباره خدمات درمانی ما اطلاعات داشته باشند تا بتوانند بسته درمانی مناسبی بگیرند. فرض کنید بیماری به ایران می‌آید ولی هتلی که برای او در نظر گرفته شده مناسب نباشد این بیمار راضی به کشورش باز نمی‌گردد حتی برعکس آن هم وجود دارد اما اگر ذی نفعان با هم کار کنند بیمار هم از خدماتی که می‌گیرد رضایت خواهد داشت.

کریمی با بیان اینکه ۲۰ هزار تخت ویژه بیمارستانی داریم گفت: متأسفانه نتوانسته‌ایم پتانسیل پزشکی ایران را به خوبی معرفی کنیم بنابراین نیاز به اطلاع رسانی در این حوزه داریم.

وی گفت: بیشترین مراجعان خارجی به بیمارستان‌های ما در حوزه زایمان، چشم پزشکی، ارتوپدی، کودکان، زیبایی و پیوند اعضا مراجعه می‌کنند. ما در همه زمینه‌ها گردشگر خارجی داریم و یکی از دلایل آن هم پیشرفت‌ها و قیمت‌های مناسب ایران است.

در ادامه محمدعلی محسنی بندپی نایب رئیس فراکسیون گردشگری مجلس گفت: برای اولین بار طی ۷ قانون توسعه کشور شاید ردپای قوی برای سهولت در امر گردشگری در مقیاس ملی و به ویژه گردشگری سلامت تاکنون نداشته‌ایم اما در لایحه پیشنهادی دولت در برنامه هفتم فصل ۱۷ به عنوان فصل مستقل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نظر گرفته شده است. این رد پای قوی آغاز تحولی عظیم در حوزه گردشگری سلامت است.

وی افزود: در ماده ۸۲ از نظر کمی قرار است تا پایان برنامه هفتم بیش از ۱۵ میلیون گردشگر از کشورهای مختلف برای مقاصد متفاوت جذب کنیم. اگر از نظر کمی به این موضوع در ماده ۸۲ پرداخته شده باشد اما در بند چ ماده ۸۳ اختیارات زیادی به استان‌ها داده‌ایم تا گردشگری سلامت استان‌ها وابسته به پایتخت نباشد. همچنین در فصل ۱۴ شش میلیارد یورو درآمد سالانه از محل گردشگری سلامت پیشنهاد شده است. این آمار آغازی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد بود.

وی گفت: باید بتوانیم سازمان‌های مختلف را موظف کنیم ارتباطات بیمه‌ای خود را برای ارسال گردشگر بیشتر کنند، اگر بیماران خارجی بتوانند با پوشش بیمه‌ای خودشان به ایران بیایند انگیزه مضاعفی برای آنان ایجاد می‌شود.