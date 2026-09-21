به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی شامگاه دوشنبه در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان و ارتقای امنیت اجتماعی، طرح برخورد با هنجارشکنان و مخلان نظم عمومی در سطح معابر و تفرجگاه‌های شهرستان پلدختر اجرا شد.

توقیف ۳۳ خودرو و موتورسیکلت متخلف

وی افزود: در اجرای این طرح، ۳۳ دستگاه وسیله نقلیه شامل ۲۵ خودرو و هشت موتورسیکلت به دلیل ارتکاب تخلفاتی از جمله نداشتن گواهینامه، پلاک مخدوش، ایجاد آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

دستگیری پنج خرده‌فروش مواد مخدر در پلدختر

فرمانده انتظامی پلدختر تصریح کرد: در ادامه این طرح و با همکاری شهروندان، پنج نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شدند.

کرمی‌چگنی ادامه داد: از متهمان دستگیرشده بیش از ۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

تداوم طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی

وی در پایان با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.