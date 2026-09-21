https://mehrnews.com/x3d7tn ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۴ کد مطلب 6954391 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۴ ۲۰۵ شب بیعت با ولایت؛ تبلور بصیرت مردم اراک در تجدیدعهد با رهبر معظم اراک- در این ویدئو ۲۰۵ شب بیعت با ولایت مردم دیار آفتاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6954391 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران پیمان دوباره مردم خمین با ولایت؛ ۲۰۶ شب مقاومت و ایستادگی یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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