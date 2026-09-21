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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۴

۲۰۵ شب بیعت با ولایت؛ تبلور بصیرت مردم اراک در تجدیدعهد با رهبر معظم

۲۰۵ شب بیعت با ولایت؛ تبلور بصیرت مردم اراک در تجدیدعهد با رهبر معظم

اراک- در این ویدئو ۲۰۵ شب بیعت با ولایت مردم دیار آفتاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6954391

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