به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر حسینی پور شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: ملت ایران و شیعه در طول سالیان متمادی توانستهاند سوگ، اشک و عزاداری را به حماسه تبدیل کنند و امروز نیز باید سوگ رهبر شهید به بستری برای بیداری، بصیرت و حرکت اجتماعی تبدیل شود.
وی افزود: اگر از دل سوگ و عزا هیچ حماسهای شکل نگیرد، این همان روایتی است که نظام سلطه از آن استقبال میکند، اما ملت ایران سوگ و ماتم را به حماسه تبدیل کرده و از دل آن، شیعه حسینی، انقلابی و تکلیفگرا شکل گرفته است.
حسینیپور تصریح کرد: امروز نیز سوگ رهبر شهید ما باید به حماسه تبدیل شود؛ این سوگ باید فرصتی برای خلوت، اندیشیدن و بازگشت به خود باشد و تلنگری بر کوتاهیهای عملی و مسئولیتهای اجتماعی ایجاد کند.
دیپلمات فرهنگی با اشاره به جنگ تحمیلی و تقابل ایران با رژیم بعث عراق ادامه داد: داعش اول، پیش از داعش امروز، صدام و حزب بعث بود و فرزندان این ملت ۲ هزار و ۸۷۷ روز با صدام و بعثیها جنگیدند؛ البته باید حساب رژیم بعث و صدام را از مردم عراق جدا کرد، چراکه مردم عراق همان جمعیتی هستند که در مقاطع مختلف برای امام شهید ما حماسه آفریدند.
وی با اشاره به ماجرای شهادت آیتالله محمدباقر صدر و خواهرش بنتالهدی صدر گفت: در روایتی از صدام نقل شده است که پس از شهادت آیتالله محمدباقر صدر، درباره علت به شهادت رساندن بنتالهدی صدر نیز چنین استدلال کرده بود که نمیخواهد اشتباه یزید در زنده گذاشتن حضرت زینب(س) را تکرار کند، زیرا معتقد بود استمرار پیام زینب(س) موجب به تاراج رفتن پایههای حکومت یزید شد.
حسینی پور افزود: این نمونه نشان میدهد که دشمن نیز به قدرت تبدیل سوگ و شهادت به حماسه واقف است و میداند اگر از دل عزا، آگاهی و حرکت شکل بگیرد، سوگ میتواند به عاملی برای تغییر و مقاومت تبدیل شود.
وی گفت: امروز عزای امام شهید ما میتواند بستری برای حکمرانی مبتنی بر وحدت مقدس قلبها باشد و خیزش مردم و عزاداری آنان، میتواند هویتی نوین از ایران آینده را به جهانیان نشان دهد.
تبیین صحیح تولی و تبری ضرورتی برای تقویت بصیرت جامعه است
نویسنده کتاب پایی که جا ماند تاکید کرد: امروز سوگ و عزای امام شهید باید به حرکت، بیداری، فریاد و بصیرت تبدیل شود و اجتماعات شبانه نباید صرفاً در سطح حضور و عزاداری باقی بماند، بلکه باید از دل این اجتماعات، بصیرت و بیداری اجتماعی شکل بگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت شناخت جنگ نرم و فتنه کفت: فراموش نکنیم که امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت خود در جنگهای نظامی شکست نخورد، اما در مواجهه با جنگ نرم و فتنه، جامعه با چالش جدی مواجه شد.
حسینیپور افزود: دشمن پس از آنکه دریافت علی(ع) را نمیتوان در میدان نظامی شکست داد، تلاش کرد مردم را از او جدا کند؛ یاران معاویه در شهرهای مختلف دست به خیانت، دزدی، قتل و غارت میزدند و سپس این اقدامات را به یاران علی(ع) نسبت میدادند.
کارشناس ادبیات مقاومت تصریح کرد: این همان تعریف جنگ نرم است؛ زمانی که دشمن نمیتواند در میدان سخت پیروز شود، ادراک جامعه را هدف قرار میدهد و تلاش میکند رابطه میان مردم و جبهه حق را دچار خدشه کند.
حسینیپور با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین گفت: نتیجه یک تبیین صحیح این است که جامعه نسبت به واقعیتها آگاهی پیدا کند و روایتهای نادرست نتوانند جای حقیقت را بگیرند؛ امام و رهبر جامعه در بستر واقعیت اجتماعی حضور دارد و باید نسبت به روایتهای تحریفشده و ادراکسازی دشمن هوشیار بود.
وی افزود: یکی از عرصههای مهم جهاد تبیین، بازگرداندن «تولی و تبری» به جایگاه اصلی خود است؛ در جامعه اسلامی، تولی و تبری به معنای دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداست.
دیپلمات فرهنگی ادامه داد: باید در خانه، همسایگی، شهر و حتی محیط اداری خود بررسی کنیم که آیا جای محبت و بغضها تغییر نکرده است؟ آیا به جای دوستی با دوستان خدا، در برخی موارد دوستی با دشمنان خدا شکل نگرفته و به جای دشمنی با دشمنان خدا، دشمنی با دوستان خدا ایجاد نشده است؟
حسینیپور تاکید کرد: یکی از نتایج جهاد تبیین باید این باشد که تولی و تبری در جایگاه خود قرار گیرد و جامعه حقیقت واقعه شهادت امام شهید و ابعاد زندگی، خانواده و یاران او را بشناسد تا روایت واقعی از شخصیت و مسیر او در جامعه تثبیت شود.
وی گفت: جنگ نرم و فتنه قدرت زیادی دارد و امروز نیز باید نسبت به پروژهها و جریانهایی که با هدف تغییر ادراک جامعه فعالیت میکنند هوشیار بود؛ همانگونه که معاویه صرفاً یک فرد نبود، بلکه یک پروژه و یک تفکر بود، شناخت پروژههای فکری و رسانهای دشمن نیز بخشی از الزامات بصیرت و جهاد تبیین است.
جنگ روایتها جای شمشیر را در میدان نبرد امروز گرفته است
کارشناس ادبیات مقاومت با اشاره به شیوههای عملیات روانی و جنگ روایتها اظهار کرد: معاویه صرفاً یک فرد نبود، بلکه یک جریان و پروژه بود که با تکیه بر قدرت، ثروت و روایتسازی، دین را ابزار قدرت قرار میداد و برای رسیدن به هدف خود از تحریف، دروغ و نسبت دادن اقدامات مجرمانه به جبهه حق استفاده میکرد.
وی افزود: یکی از روشهای معاویه این بود که نیروهایی را به شهرها اعزام میکرد تا دست به دزدی، غارت و ناامنی بزنند و سپس این اقدامات را به یاران امیرالمؤمنین(ع) نسبت دهند؛ هدف این عملیات، ایجاد ناامنی، بدنامسازی حاکم عادل و تحریک افکار عمومی علیه جبهه حق بود.
حسینی پور تصریح کرد: این روش را امروز در ادبیات امنیتی جهان با عنوان «عملیات پرچم دروغین» میشناسند و شناخت این شیوهها برای مقابله با جنگ نرم و عملیات روانی دشمن ضروری است.
وی با اشاره به نقش عمروعاص در جنگ صفین ادامه داد: اگر معاویه را اتاق عملیات روانی بدانیم، عمروعاص فردی باهوش، توجیهگر و متخصص وارونهسازی حق و باطل بود؛ کسی که با استفاده از ظاهر دین و بازی با احساسات مردم، تلاش میکرد حقیقت را جابهجا کند.
حسینی پور ادامه داد: عمروعاص همان کسی بود که قرآنها را بر سر نیزه کرد و با تحریک احساسات مردم، حق را با ظاهری دینی هدف قرار داد؛ امروز نیز عمروعاصهای زمانه کسانی هستند که میتوانند دروغ را حق، خیانت را عقلانیت و ایستادگی را افراطیگری جلوه دهند.
دیپلمات فرهنگی با تأکید بر اینکه میدان امروز، میدان جنگ روایتهاست، تاکید کرد: امروز گلوله، خبر است و میدان نبرد، ذهن و دل مردم؛ در چنین شرایطی به جای شمشیر، رسانه، شبکههای اجتماعی، سلبریتیها، کارشناسان اجارهای و تحلیلهای جهتدار وارد میدان شدهاند.
وی افزود: در این مدل جنگ، ممکن است خرابکاری در جبهه انقلاب رخ دهد اما نظام و رهبری متهم شوند، فشار دشمن اعمال شود اما هزینه آن به نام مقاومت محاسبه شود و تحریم دشمن نیز به عنوان نتیجه ارزشهای انقلاب معرفی شود؛ این همان الگوی جنگ صفین است، با این تفاوت که ابزار آن امروز رسانه و شبکههای اجتماعی است.
نویسنده کتاب پایی که جا ماند گفت: معاویههای امروز کسانی هستند که در برابر دشمن، ژست دلسوزی داخلی میگیرند، شکست را عقلانیت معرفی میکنند، مقاومت را هزینهساز میدانند، امید را توهم معرفی کرده و ناامیدی را ترویج میکنند.
حسینیپور بیان کرد: در برابر گفتمان «ما میتوانیم» برخی جریانها گفتمان «ما نمیتوانیم» را ترویج میکنند و به جای عزت، گفتمان ذلت را جایگزین میسازند؛ در حالی که راهبرد مقاومت بر این مبنا استوار است که قدرت ایجادشده در میدان، توان چانهزنی و قدرت دیپلماسی را افزایش میدهد.
وی با اشاره به نقش قدرت دفاعی کشور در مذاکرات و سیاست خارجی گفت: اگر قدرت موشکی و توان دفاعی ایران وجود نداشت، شرایط کشور در برابر تهدیدات خارجی چگونه میشد؟ قدرت میدان میتواند پشتوانه میز مذاکره باشد و به دیپلماسی قدرت بیشتری برای پیگیری منافع ملی بدهد.
حسینیپور در ادامه با اشاره به شعارهای نوشتهشده بر موشکهای ایرانی افزود: موشک صرفاً یک ابزار نظامی نیست، بلکه نمادی از قدرت بازدارندگی کشور است و شعارهایی که بر آن نوشته میشود، بیانگر مواضع و پیامهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در قبال رژیم صهیونیستی است.
وی تصریح کرد: مقابله با رژیم صهیونیستی و محکوم کردن جنایات آن، بخشی از موضع صریح جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه است.
کارشناس ادبیات مقاومت با انتقاد از توجیه برخی ناکارآمدیها با استناد گزینشی به آیات و روایات افزود: یکی از آسیبهای جدی در عرصه تحلیل، این است که برخی افراد با استفاده از گزارههای دینی بریده، تلاش میکنند هر جنایت یا کمکاری را توجیه کنند؛ در حالی که تحلیل باید در خدمت حقیقت، مردم و منافع جامعه باشد.
حسینیپور تاکید کرد: امیرالمؤمنین(ع) را دشمن در میدان جنگ نظامی شکست نداد، بلکه نادانی، سستی و فریبخوردگی بخشی از خواص و عوام، جامعه را با چالش مواجه کرد؛ بنابراین مسئله شناخت فتنه و تشخیص روایت درست، یکی از مهمترین الزامات امروز است.
وی گفت: معاویه لزوماً از بیرون نمیآید، بلکه میتواند از درون روایت بسازد و روایت خود را زیبا و شکیل به جامعه عرضه کند؛ از این رو در میدان جنگ نرم و جهاد تبیین باید بدانیم کجا ایستادهایم، چه روایتی را میپذیریم و چگونه باید جریانهای روایتساز را شناخت.
حسینیپور با اشاره به نمونههایی از مواضع اندیشمندان غربی درباره جنگ ویتنام نیز اظهار کرد: در دوره جنگ ویتنام، برخی چهرههای فکری غرب از جمله ژان پل سارتر و برتراند راسل در برابر جنایات آمریکا موضع گرفتند و بر ضرورت محکومیت این جنایات تأکید کردند.
سادهزیستی و صیانت از بیتالمال از پیامهای ماندگار دفاع مقدس است
نویسنده کتاب پایی که جا ماند با تأکید بر تداوم تقابل جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه گفت: منطق توحید، عدالت و استقلال، تا زمانی که سلطهطلبی، اشغال و تبعیض وجود داشته باشد، در برابر آن خواهد ایستاد و تقابل ایران و آمریکا را نباید صرفاً یک رقابت سیاسی مقطعی دانست.
وی افزود: ملت ایران در طول سالهای گذشته روزهای سختی را پشت سر گذاشته و دفاع مقدس یکی از مهمترین مقاطع این مقاومت است؛ فرزندان این ملت ۲ هزار و ۸۷۷ روز با دشمن جنگیدند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد.
کارشناس ادبیات مقاومت با اشاره به هزینههای دفاع از کشور تصریح کرد: تقابل امروز، از نگاه ما، تقابل میان دو الگوی حکمرانی است؛ الگویی مبتنی بر استقلال، آزادی و عزت انسانی و الگویی که بر سلطه و وابستگی استوار است. حیات عزتمندانه ملت ایران در گرو حفظ استقلال و ایستادگی در برابر سلطه است.
حسینیپور ادامه داد: نسل دفاع مقدس در سختترین شرایط ایستاد و برای حفظ تمامیت ارضی کشور هزینه داد. رزمندگان در عملیاتهایی همچون کربلای ۴ و ۵ با دشواریهای فراوان مواجه شدند و همین ایستادگی موجب شد امروز ایران با حفظ تمامیت ارضی خود، به یکی از کشورهای اثرگذار منطقه تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه دفاع مقدس برای نظام حکمرانی امروز نیز پیام دارد گفت: اگر قرار است از دفاع مقدس سخن بگوییم، باید از آن برای امروز نیز درس بگیریم؛ شهدا درباره مسئولیتپذیری، سادهزیستی، صیانت از بیتالمال و پرهیز از امتیازطلبی برای جامعه امروز حرفهای جدی دارند.
حسینیپور افزود: دفاع مقدس تنها یک میدان نظامی نبود، بلکه مکتبی برای مسئولیتپذیری، امانتداری و رعایت حقوق عمومی بود و این ارزشها میتواند برای نظام حکمرانی امروز نیز درسآموز باشد.
وی با اشاره به خاطرهای از شهید حمید جبلعاملی گفت: این شهید پیش از حضور در عملیات کربلای ۵، پوتین نو خود را به یکی از همرزمانش داد و پوتین کهنه او را گرفت و گفت اگر شهید شد، میخواهد با همان پوتین کهنه به شهادت برسد؛ این رفتارها بیانگر روحیه ایثار و سادهزیستی نسلی است که در روزهای سخت دفاع مقدس ایستاد.
حسینی پور با تأکید بر ضرورت هوشیاری اجتماعی تصریح کرد: امروز زمان بیداری است؛ جامعه باید مراقب تحریف اعتقادات، سوءاستفاده از دین و روایتسازیهای انحرافی باشد و اجازه ندهد دزدان اعتقاد و چپاولگران دین، با نیرنگ و ظاهرسازی، مسیر فکری جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.
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