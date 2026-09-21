https://mehrnews.com/x3d7v2 ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۳ کد مطلب 6954423 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۳ شکوه حضور مردم محلات در شب دویست و پنجم تجدیدبیعت با رهبر انقلاب محلات- در این ویدئو شکوه حضور مردم محلات در شب دویست و پنجم تجدیدبیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6954423 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید پیمان دوباره مردم خمین با ولایت؛ ۲۰۶ شب مقاومت و ایستادگی یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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