گازرسانی بازار تبریز قبل از شروع فصل سرما تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، یونس فاتح ظهر دوشنبه در جلسه بررسی گازرسانی به بازار بزرگ تبریز با اشاره به اینکه در سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای سامانه گرمایش بازار تبریز دستور ویژه مطالعه در کمیته فنی میراثفرهنگی را صادر کردند، افزود: گازرسانی به بازار تبریز براساس اصول فنی و میراثی از سوی میراث فرهنگی بلامانع اعلام شده است.
وی ادامه داد: بازار تاریخی تبریز میراث ماندگاری است که باید به نسلهای آینده انتقال یابد از این رو حفاظت و ساماندهی آن با مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان و بازاریان ضروری است.
فاتح از دستگاههای ذی ربط خواست ظرف مدت یک هفته الزامات و مشکلات مرتبط در خصوص مبحث ۱۷ نظام مهندسی را جمع بندی و به فرمانداری شهرستان تبریز اعلام کنند تا مکاتبات لازم با استانداری آذربایجان شرقی برای رفع مشکلات مطروحه انجام گیرد.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی، شرکت گاز، اداره کل میراث فرهنگی استان و سازمان آتش نشانی تبریز در مدت زمان تعیین شده ضمن بازدید از مجموعه بازار محلهایی که طبق مبحث ۱۷ امکان استفاده از پکیج وجود دارد را مشخص و به فرمانداری اعلام کنند تا گازرسانی به محلهای تأیید شده آغاز شود.
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