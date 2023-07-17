«فرکانس ۹۶۳ هرتز» شنیدنی شد/ آهنگی تقدیم به بزرگترها

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام خدارحمی، نوازنده و آهنگساز در جدیدترین فعالیت خود قطعهای را به نام «فرکانس ۹۶۳ هرتز» با آهنگسازی، تنظیم و اجرای خود روانه بازار موسیقی کرد.
در این قطعه که یک قطعه ترکیبی-تلفیقی است، بهنام حکیم نوازندگی گیتار و ایمان حجت میکس و مسترینگ را به عهده داشته است.
بهنام خدارحمی درباره این اثر جدید که توسط «صدای دنیای هنر» فراهم شده نوشته است: «چندین سال پیش در فراق استادِ عزیزم اسدالله ملک یگانه مرد معرفتِ موسیقی کلاسیک ایرانی قطعهای زمزمه میکردم که در نهایت فرکانسهای دریافتی گرد هم آمدند و عاشقانهای خلق شد.
«فرکانسِ ۹۶۳ هرتز» فرکانسِ عشقِ مطلق است و شخصاً این عشق خالص و پاک را عشقِ پدر و مادرم میدانم و بس. «فرکانس ۹۶۳ هرتز» دعوتی است برای عاشقی و مهربانتر بودن.»
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