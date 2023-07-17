به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان دارای ۴ فرزند، برای نام نویسی به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند.

بر اساس بند «ح» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد.

وزارت راه و شهر سازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تاکنون ۱۵ هزار خانوار مشمول این قانون، زمین رایگان دریافت کردند. این خانوارها بعد از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده اند.