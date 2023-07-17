به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان دارای ۴ فرزند، برای نام نویسی به سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند.
بر اساس بند «ح» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد.
وزارت راه و شهر سازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تاکنون ۱۵ هزار خانوار مشمول این قانون، زمین رایگان دریافت کردند. این خانوارها بعد از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده اند.
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