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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۳

آغاز نام نویسی دریافت زمین برای خانواده‌های دارای ۴ فرزند

آغاز نام نویسی دریافت زمین برای خانواده‌های دارای ۴ فرزند

نام نویسی دریافت زمین برای خانواده های دارای ۴ فرزند در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان دارای ۴ فرزند، برای نام نویسی به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند.

بر اساس بند «ح» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد.

وزارت راه و شهر سازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تاکنون ۱۵ هزار خانوار مشمول این قانون، زمین رایگان دریافت کردند. این خانوارها بعد از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده اند.

کد مطلب 5838924

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    نظرات

    • صفدر کریمی IR ۰۵:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
      2 1
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      سلام برای ثبتام زمین یا واحد به کجا مراجع بکنیم
      • عیسی اکبری IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
        0 0
        چهار بچه دارم درامدی ندارم تورو خدا کمکم کنید
    • اصغرجهانشاهلو IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
      1 0
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      چهارفرزند دارم زیربیست سال اگه امکان هست کمکم کنید واقعا خیلی عذاب میکشیم
    • رتمین IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      من 4فرزند زیر بیست سال دارم ثبت نام کردم نوبت من شد مسول مربوطه گفت باید سیصد ملیون بدی منم نداشتم انصراف دادم کجا باید اعتراض کنم یا شکایت کنم ازشون راحت منو نا دیده گرفت

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