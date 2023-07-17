به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، رویداد نوآوری بهرهور در حوزه انرژی با هدف شناسایی، توانمندسازی و حمایت از ایدهها و طرحهای نوآورانه کارآمد در ارتقای بهرهوری تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی برگزار شد.
روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری در سومین دوره این رویداد با اشاره به استفاده از فناوری و نوآوریها در فرآیند بهرهوری و حکمرانی نخبگان در این عرصه به عنوان دو مؤلفه مهم ارتقای بهرهوری انرژی اظهار داشت: موضوع حکمرانی در حوزه انرژی یکی از ضرورتهایی است که ارتقای فرآیند بهرهوری را محقق میکند. تلاش میکنیم به کمک جامعه نخبگانی، شرکتهای دانشبنیان و فناور، مسائل این حوزه را در ساحت حکمرانی حل کنیم.
وی دو موضوع اصلاح حکمرانی اقتصاد انرژی و آماده کردن فضا برای ارتقای فرآیندها با استفاده از فناوریهای جدید و نوآوری را چاره ارتقای بهرهوری دانست و افزود: موضوع ارتقای بهرهوری انرژی، امری راهبردی است و آمارها نشان میدهد بین کشورهای دارای بهره وری انرژی بالا و پایین، دو درصد اختلاف رشد فقر وجود دارد. به نظر میرسد ارتقای فرآیندها و رویهها در عرصه حکمرانی، به کمک نخبگان از یک سو و ورود فناوری و نوآوریها به این عرصه میتواند ارتقای بهرهوری انرژی را تحقق ببخشد.
دهقانی، با اشاره به ظرفیتهای قانون جهش تولید برای ارتقای بهرهوری انرژی و نقش آفرین کردن فناوریها در این حوزه افزود: شرکتهای دانش بنیان و فناور نیز در این عرصه تلاش میکنند و قانون جهش تولید دانش بنیان با ظرفیتهای متعددی که در دل خود دارد، میتواند زمینههای لازم برای ارتقای بهرهوری را فراهم کند.
وی با بیان اینکه باید به حوزه تولید و توزیع انرژی، توجهی جدی صورت گیرد، ادامه داد: صنعت انرژی کشور ما از حیث تولید، توزیع و حتی مصرف، صنعتی کهنه و قدیمی است. سایر کشورها با حجم کمتری از نیروی انسانی، صرف هزینه، انرژی و زیرساخت، به تولید و توزیع انرژی میپردازند و به شکلی بهینه مورد مصرف قرار میدهند.
وی با اشاره به نقش فناوری، تحقیق و توسعه و حضور شرکتهای دانشبنیان و فناور در ارتقای بهرهوری انرژی گفت: باید از ظرفیتهای قانون جهش تولید در عرصه ارتقای بهرهوری استفاده شود.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه باید پیش از توسعه و سرمایه گذاری حوزه انرژی، میزان آسیبهای زیستمحیطی، هدررفتها و بازدهی را مورد توجه، بازنگری و اصلاح قرار دهیم، افزود: ناچار هستیم در توسعه مصرف انرژی همگام با اقتضائات روند دنیا پیش برویم. نیاز به مصرف انرژی مدام رو به افزایش است. البته مصرف انرژی در صورتی که بهینه بوده و بهرهوری بالا باشد، نشان دهنده توسعه است.
وی افزود: در این وانفسای کمبود انرژی و تقاضای رو به افزایش، یک رویکرد میتواند ایجاد منابع جدید انرژی با هزینههای هنگفت باشد که تا مدتزمانی محدود، پاسخگوی نیاز جامعه خواهد بود، به نظر من کارآمدترین رویکرد در حوزه انرژی، سرمایه گذاری در ارتقای بهره وری است تا اینکه منابع جدید انرژی ایجاد کنیم.
دهقانی با تاکید بر این که طراحی نظام ارتقای بهرهوری و استفاده از انرژیهای نو، باید به گونهای باشد که ذینفعان فعلی حوزه انرژی و بهرهوری را مد نظر قرار دهد، ادامه داد: باید بازی بهرهوری انرژی را به گونهای بازطراحی کنیم که ذینفعان فعلی حذف نشوند. اگر بازیگران قبلی را به نحوی در مدل جدید دخیل کنیم، ارتقای بهرهوری میتواند کارآمد و اثرگذار باشد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری به مهمترین چالشهای موجود بر سر راه ارتقای نظام بهرهوری اشاره کرد و افزود: بعضاً موازیکاریها، منافع متعارض ذی نفعان، عدم اجرای صحیح ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف، ریسک بالای سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای نو و تجدیدپذیر با توجه به نوسانات مصرف، عدم نقش آفرینی فناوری و قدیمی بودن ساختار و زیرساختهای بهرهوری از مهمترین چالشهای فراروی ارتقای نظام بهرهوری به شمار میروند.
دهقانی با بیان اینکه باید فرآوردههای نفتی و حاملهای انرژی را نیز به بازار بزرگ بهرهوری انرژی اضافه کنیم، ادامه داد: نوآوری و رسوخ فناوری یکی از لازمههای ارتقای بهرهوری است. باید بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست را بازطراحی و پروژههایی را بر مبنای آن طراحی کنیم.
بیان چالشها و راهکارها در حوزه بهرهوری انرژی
گفتنی است، سومین دوره از رویداد «نوآوری بهرهور در حوزه انرژی» با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با محوریت مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی، با حضور جمعی از متخصصان، صاحبنظران و فعالان حوزه انرژی صبح امروز در سازمان ملی بهره وری ایران برگزار شد. شرکت کنندگان این رویداد که با هدف شناسایی، توانمندسازی و حمایت از ایدهها و طرحهای نوآورانه که منجر به ارتقای بهرهوری در تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی برگزار شد دیدگاهها و نظراتشان را در محورهایی چون تولید انرژی، انتقال و توزیع انرژی، مدیریت مصرف انرژی و مدیریت ارائه کردند.
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