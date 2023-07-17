سریال استعفا در کابینه کویت/ العدوانی هم راه الهاجری را رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، دومین وزیر کابینه کویت هم استعفا داد.

بر اساس این گزارش، روزنامه القبس به نقل از منابع مطلع نوشت که حمد العدوانی، وزیر آموزش کویت استعفای خود را به هیئت دولت تحویل داد.

این منابع گفتند که هیئت دولت کویت قصد دارد، جاسم الاستاذ، وزیر برق را به عنوان سرپرست وزارت آموزش تعیین کنند.

در صورتی که دولت، استعفای العدوانی را تأیید کند، این دومین وزیر از کابینه دولت جدید کویت است که استعفا می‌دهد.

مناف الهاجری، وزیر دارایی سابق کویت نیز چند روز قبل و در پی اختلافات در دولت و نابسامانی در تصمیمات در پرونده‌های اقتصادی و مالی استعفای خود را به نخست وزیر کویت تحویل داده بود که از سوی دیوان امیری تأیید شد.

دیوان امیری کویت در ۱۲ جولای با استعفای مناف الهاجری موافقت کرده بود. سعد البراک سرپرست وزارت دارایی کویت شده است. استعفای وزیر دارایی و آموزش کویت تنها در کمتر از یک ماه از تشکیل دولت مطرح شده است. در نوزده ژوئن گذشته دولت جدید کویت به ریاست شیخ احمد النواف در برابر مشعل الاحمد الصباح ولیعهد کویت سوگند یاد کرده بود.