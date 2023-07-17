مردم استان بوشهر ۱۸ میلیارد ریال صدقه دادند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس روشن ظهر دوشنبه در جمعه خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون ۴۳ هزار و ۸۱۵ صندوق صدقات فعال در استان بوشهر وجود دارد که از این تعداد ۴۱ هزار و ۲۵ صندوق در اختیار مشترکان خانگی و مابقی در قالب صندوق بزرگ و متوسط در معابر، اماکن، ادارات، مجتمعهای تجاری و مدارس نصب شده است.
وی افزود: علاوه بر صندوقهای صدقات، ۱۳ هزار ۹۴۳ مشترک نیز از طریق کیو آر کد الکترونیکی صدقات خود را پرداخت کردهاند که جمع صدقات پرداختی مردمی در سه ماهه نخست سال جاری ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است و نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۳۰ درصد رشد را نشان میدهد.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: کمکهای جمع آوری شده از صندوقهای صدقات مطابق جدول سهمبندی و مبتنی بر نیاز جامعه هدف در امور معیشتی، درمان، مسکن، جهیزیه و تحصیل نیازمندان تحت حمایت هزینه میشود.
روشن یاد آور شد: مردم نیک اندیش و نیکوکار استان میتوانند علاوه بر روشهای سنتی پرداخت به صندوق صدقات، از طریق روشهای نوین الکترونیکی مانند آنی یا نرم افزار سکه و کیو آر کد و یا سایت امداد صداقات خود را پرداخت کنند.
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