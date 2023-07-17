رای اعتماد مجمع تکواندو به ساعی و سلیمی/ متدین رای نیاورد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع فدراسیون تکواندو که قرار بود از ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲ آغاز شود به دلیل حضور محمد پولادگر معاون وزیر ورزش در مراسم فرودگاه جهت استقبال از تیم ملی والیبال زیر ۲۱ سال با تأخیر یک ساعته در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک به ریاست توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و با حضور هادی ساعی رئیس و اصغر رحیمی دبیرکل فدراسیون، آرش فرهادیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش، مهین فرهادی زاد نایب رئیس بانوان کمیته ملی المپیک، مجتبی نظری و لیلا سلیمی سرپرست نایب رئیسی آقایان و بانوان، علی اصغر شکرشکن مشاور حسابرسی در امور مجامع، رؤسای هیأت‌های استانی و سایر اعضا برگزار شد.

بعد از پخش تصاویری از فعالیت سال ۱۴۰۱ فدراسیون تکواندو، هادی ساعی گفت: در بخش بین الملل توانستیم ۱۳ کرسی در آسیا کسب کنیم. عناوین زیادی را به فدراسیون جهانی پیشنهاد دادیم که با موافقت WT همراه شد. همچنین بنده توانستم در کمیته توسعه فدراسیون جهانی کرسی کسب کنم. از وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک بابت حمایت‌هایی که از فدراسیون تکواندو داشته‌اند تشکر می‌کنم و امیدوارم این حمایت‌ها مستمر باشد تا در بازی‌های آسیایی و المپیک ۲۰۲۴ پاریس نتایج در خور شأن تکواندو ایران کسب کنیم.

رئیس فدراسیون ادامه داد: ما و فدراسیون کشتی بیشترین اعزام را به رویدادهای بین المللی داریم اما در خصوص تهیه بلیت با مشکلاتی مواجه هستیم و به سختی می‌توانیم برای اعزام‌ها بلیت تهیه کنیم.

گزارش حسابرس، خزانه دار و سرپرست بازرسی فدراسیون در سال ۱۴۰۱ ارائه شد. سپس در خصوص تغییرات آئین نامه کمیسیون ورزشکاران، مربیان و داوران مقرر شد کمیته‌ای متشکل از مسئولان فدراسیون و کارشناسان مجامع تشکیل و موضوعات مطرحه بررسی شود.

در بخش دیگری از مجمع فوق در خصوص نایب رئیس و کارشناس خبره بانوان و بازرس قانونی فدراسیون جهت حضور در هیأت رئیسه رأی گیری شد که در نهایت لیلا سلیمی به عنوان نایب رئیس و مهروز ساعی به عنوان کارشناس خبره بانوان هر کدام با اخذ ۴۵ رأی برای عضویت در هیأت رئیسه انتخاب شدند. ضمن اینکه محمود متین گزینه پست بازرس قانونی فدراسیون با کسب ۸ رأی موفق به اخذ رأی اعتماد مجمع نشد.

در بخش پایانی مجمع هم سید محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان طی سخنانی در خصوص موارد مطرح شده از سوی رؤسای هیأت‌ها نقطه نشرات خود را بیان کرد.