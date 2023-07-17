به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرمنا پریس، وزارت دفاع ارمنستان امروز دوشنبه اعلام کرد که مواضع نظامی این کشور در دو استان مختلف زیر آتش گلوله‌های مرزی نیروهای جمهوری آذربایجان قرار گرفته است.

وزارت دفاع ارمنستان در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: در ۱۷ ژوئیه از ساعت ۰۰:۰۵ ۰ تا ۱:۴۰ بامداد، یگان های نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان با سلاح‌ های سبک به سمت مواضع رزمی ارمنستان در مجاورت سوتک و نرکین هند تیراندازی کردند.

وزارت دفاع ارمنستان در ادامه اضافه کرد که تلفات جانی در این خصوص روی نداده است.

دو کشور همسایه جمهوری آذربایجان و ارمنستان مدت هاست در نقاط مرزی تبادل آتش دارند و هر یک دیگری را به تخلف در نقض آتش بس متهم می‌ کند.

تنش‌های اخیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان با محوریت گذرگاه لاچین درگرفته است. کریدور لاچین تنها مسیری است که ارمنستان را به مرکز قره باغ کوهستانی متصل می‌ کند.

گروهی از اتباع جمهوری آذربایجان که خود را فعال محیط زیست می‌خواندند، ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۱ آذر ۱۴۰۱)، کریدرو لاچین را که نیروهای حافظ صلح روسیه در آن مستقر شده اند را مسدود کردند.

باکو مدعی شد که هدف مسدود کردن هیچ جاده‌ای نبوده و خودروها می‌توانند آزادانه در هر دو جهت حرکت کنند، اما ایروان آن را اقدامی تحریک آمیز از سوی باکو با هدف ایجاد یک فاجعه انسانی در منطقه ارمنی نشین قره باغ عنوان کرد.

در پی ادامه دار شدن این اختلافات، ارمنستان چندی پیش به دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاهه هلند شکایت کرد و این دیوان نیز به نفع ایروان رأی داد.