به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ ای اعلام کرد که چهارمین نشست کمیسیون‌ های تعیین مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان به ریاست معاونان نخست وزیر در مرز دو کشور برگزار شد.

در این بیانیه آمده است که این نشست به ریاست شاهین مصطفی‌ اف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و مهر گریگوریان، معاون نخست وزیر ارمنستان برگزار شد.

در این نشست طرفین به بحث و بررسی پیرامون مسائل تعیین مرز و برخی از مسائل اداری در این باره پرداختند.

تنش‌های اخیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان با محوریت گذرگاه لاچین درگرفته است. کریدور لاچین تنها مسیری است که ارمنستان را به مرکز قره‌باغ کوهستانی متصل می‌کند.

گروهی از اتباع جمهوری آذربایجان که خود را فعال محیط زیست می‌خواندند، ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۱ آذر ۱۴۰۱)، کریدرو لاچین را که نیروهای حافظ صلح روسیه در آن مستقر شده اند را مسدود کردند.

باکو مدعی شد که هدف مسدود کردن هیچ جاده‌ای نبوده و خودروها می‌توانند آزادانه در هر دو جهت حرکت کنند، اما ایروان آن را اقدامی تحریک آمیز از سوی باکو با هدف ایجاد یک فاجعه انسانی در منطقه ارمنی نشین قره باغ عنوان کرد.

در پی ادامه دار شدن این اختلافات، ارمنستان چندی پیش به دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاهه هلند شکایت کرد و این دیوان نیز به نفع ایروان رأی داد.