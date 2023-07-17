به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر دوشنبه در دیدار رئیس و کارکنان دفتر شورای نگهبان استان کرمانشاه با مهم دانستن شورای نگهبان، اظهار کرد: شورای نگهبان روح قانون است و اگر نباشد نظام و حکومت معنایی ندارد، شورای نگهبان دنبال سلامت و توانمندی اشخاص است و اسلام و انقلاب را محافظت می‌کند.

وی با مهم خواندن ایران اسلامی، افزود: حسب منویات مقام معظم رهبری «ایران ام القرای جهان اسلام است» لذا چشم دنیا به برنامه‌های ما دوخته است پس باید مراقب باشیم و با برنامه و هدفمند پیش برویم.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: فلسفه بعثت پیامبران عظام (علیهم السلام) برای سالم زندگی کردن همه ماست لذا اساس اسلام، دین، فطرت و انسانیت بر سلامت است.

علما یادآور شد: اگر برنامه و مدیریت شورای نگهبان نباشد ممکن است افرادی در مدیریت‌ها ورود کنند که اصلاً مصالح کشور و مردم را قبول نداشته باشند و شورای نگهبان یک سرمایه بزرگ برای کشور است و مثل روح برای جسم است یعنی روح قانون اساسی، روح مجلس خبرگان، روح مجلس شورای اسلامی و روح رئیس جمهور است

علما بیان کرد: باید همه ما بدانیم و درک کنیم و بفهمیم که خدمتگزار باشیم زیرا هر چه داریم از نظام و مردم است، چون چشم دنیا به برنامه‌های ما دوخته است و باید مراقب باشیم و با برنامه و هدفمند پیش برویم و همواره مد نظر داشته باشیم، شهدای سرافراز کشور برای حفظ نظام و مردم شهید شدند.