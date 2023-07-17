فروریختن یک آپارتمان در قاهره ۹ کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، به گفته مقامات، یک ساختمان مسکونی پنج طبقه در قاهره پایتخت مصر فرو ریخت و دست کم ۹ نفر کشته شدند. در میان قربانیان این حادثه دو کودک یک و ۴ ساله نیز به چشم می‌خورد.

طبق گزارش خبرگزاری‌ها، تیم‌های امداد حداقل ۹ جسد را از زیر آوار ساختمان روز دوشنبه در محله حدائق القبه قاهره، تقریباً در ۳.۲ کیلومتری مرکز شهر، بیرون آوردند.

چهار بازمانده نیز به بیمارستان منتقل شدند و مقامات محلی، آپارتمان مجاور را تخلیه کردند.

هنوز مشخص نیست که چه چیزی باعث فروریختن ساختمان شده است.

با این حال، فروریختن ساختمان در مصر رایج است، چراکه ساخت و سازهای غیراصولی و کمبود تعمیر و نگهداری در حلبی نشین ها، محله‌های فقیرنشین شهر و مناطق روستایی گسترده است.

روز یکشنبه نیز بر اثر ریزش ساختمان دیگری در شمال مصر چهار نفر جان خود را از دست دادند و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.