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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۰

فروریختن یک آپارتمان در قاهره ۹ کشته بر جای گذاشت

فروریختن یک آپارتمان در قاهره ۹ کشته بر جای گذاشت

این فاجعه دومین ریزش ساختمانی است که در دو روز گذشته پس از چهار کشته در روز یکشنبه در شمال مصر روی داده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، به گفته مقامات، یک ساختمان مسکونی پنج طبقه در قاهره پایتخت مصر فرو ریخت و دست کم ۹ نفر کشته شدند. در میان قربانیان این حادثه دو کودک یک و ۴ ساله نیز به چشم می‌خورد.

طبق گزارش خبرگزاری‌ها، تیم‌های امداد حداقل ۹ جسد را از زیر آوار ساختمان روز دوشنبه در محله حدائق القبه قاهره، تقریباً در ۳.۲ کیلومتری مرکز شهر، بیرون آوردند.

چهار بازمانده نیز به بیمارستان منتقل شدند و مقامات محلی، آپارتمان مجاور را تخلیه کردند.

هنوز مشخص نیست که چه چیزی باعث فروریختن ساختمان شده است.

با این حال، فروریختن ساختمان در مصر رایج است، چراکه ساخت و سازهای غیراصولی و کمبود تعمیر و نگهداری در حلبی نشین ها، محله‌های فقیرنشین شهر و مناطق روستایی گسترده است.

روز یکشنبه نیز بر اثر ریزش ساختمان دیگری در شمال مصر چهار نفر جان خود را از دست دادند و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 5839080

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