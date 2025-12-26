  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

۸ کشته در پی ریزش ساختمان در مصر

۸ کشته در پی ریزش ساختمان در مصر

وب‌سایت خبری دولتی اهرام آنلاین مصر روز جمعه گزارش داد که بر اثر ریزش یک ساختمان مسکونی پنج طبقه در استان جیزه مصر، در جنوب قاهره، ۸ نفر کشته شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، طبق این گزارش، این ساختمان در امبابا، محله پرجمعیت جیزه، فرو ریخت و به چندین ساختمان مجاور آسیب رساند که به عنوان یک اقدام احتیاطی و تا زمان ارزیابی‌های ایمنی، خانه‌های مجاور تخلیه شدند.

مقامات در بیانیه‌ای اعلام کردند که آواربرداری به صورت دستی انجام شده است زیرا خیابان باریکی که ساختمان در آن قرار داشت، مانع از استفاده از ماشین‌آلات سنگین می‌شد.

یک کمیته مهندسی تخصصی برای بررسی علت ریزش، از جمله اینکه آیا ساختمان دچار تغییرات بدون مجوز شده یا مقررات ساخت و ساز را نقض کرده است، منصوب شده است.

کد خبر 6702233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها