۸ کشته در پی ریزش ساختمان در مصر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، طبق این گزارش، این ساختمان در امبابا، محله پرجمعیت جیزه، فرو ریخت و به چندین ساختمان مجاور آسیب رساند که به عنوان یک اقدام احتیاطی و تا زمان ارزیابی‌های ایمنی، خانه‌های مجاور تخلیه شدند.

مقامات در بیانیه‌ای اعلام کردند که آواربرداری به صورت دستی انجام شده است زیرا خیابان باریکی که ساختمان در آن قرار داشت، مانع از استفاده از ماشین‌آلات سنگین می‌شد.

یک کمیته مهندسی تخصصی برای بررسی علت ریزش، از جمله اینکه آیا ساختمان دچار تغییرات بدون مجوز شده یا مقررات ساخت و ساز را نقض کرده است، منصوب شده است.