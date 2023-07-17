آرش بهاروند احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حاکی از گذر موج ناپایدار سطوح میانی و تزریق رطوبت پرفشار شمالی در سطوح پایینی جو از امروز تا پنجشنبه در منطقه البرز مرکزی است.
وی بیان کرد: به موجب آن روند کاهش نسبی دما، در پارهای نقاط رگبار و رعد و برق به ویژه در ارتفاعات و وزش باد و گردوخاک به ویژه در نیمه جنوبی استان مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد شدید و گرد و خاکو در عصر و شب افزایش ابر و در پارهای نقاط رگبار و رعد و برق است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۳۴ درجه سانتیگراد و کمترین دمای هوا ۱۷ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۱۶ متر بر ثانیه است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارههای هواشناسی فردا آسمان البرز صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و گرد و خاک و در عصر و شب افزایش ابر و در پارهای نقاط رگبار و رعد و برق است.
بهاروند احمدی به پیشبینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۳۳ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۱۵ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۱۳ متر بر ثانیه است.
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