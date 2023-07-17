به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، توقف اجرای توافق صادرات غلات از بنادر واقع در دریای سیاه از سوی روسیه، با واکنش کاخ سفید همراه شد.

کاخ سفید روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که امتناع روسیه از تمدید قرارداد صادرات غلات، بحران امنیت غذایی را تشدید خواهد کرد.

در این راستا «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا نیز گفت که تمدید نشدن ابتکار صادرات غلات، که در ۱۷ ژوئیه به پایان می‌رسد، هزینه‌های دیپلماتیک هنگفتی را برای روسیه به دنبال خواهد داشت.

مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در ماه‌های اخیر تصمیمات خود را در خصوص توافق غلات تغییر داده است.

ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجیگری آنکارا در ۲۲ جولای سال ۲۰۲۲ میلادی در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند.

تاکنون ده‌ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه‌های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده اند. یک روزنامه اسپانیایی پیشتر فاش کرده بود که غلاتی که از بنادر اوکراین صادر می‌شود، عمدتاً سر از قاره اروپا درمی آورد.

وزارت خارجه روسیه ۱۳ تیرماه اعلام کرد که که هیچ دلیلی برای ادامه بیشتر قرارداد غلات که در ۱۷ جولای منقضی می‌شود وجود ندارد.