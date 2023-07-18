به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین تاکید کرد که اوکراین از توافق غلات برای اهداف نظامی استفاده کرده است.

کرملین دیروز(دوشنبه) اعلام کرد که مسکو توافق بزرگ و حیاتی صادرات غلات اوکراینی از طریق دریای سیاه که تابستان پارسال با میانجی‌گری سازمان ملل متحد و ترکیه به امضای طرفین رسید را تا زمان برآورده شدن شروطش، تمدید نخواهد کرد.

پسکوف امروز درباره این تصمیم گفت: رژیم کی‌یف از منطقه مبادلاتی توافق غلات برای اهداف نظامی استفاده کرد و این نکته مهمی است که نباید آن را فرمواش کرد.

وی افزود: موضع دولت‌های اروپایی که به تعهدات‌شان ذیل توافق غلات عمل نکردند، غیرمنطقی است. دبیرکل سازمان ملل مقصر خاتمه توافق غلات نیست و ما بابت تلاش‌هایش قدردان او هستیم.

پسکوف درباره دورنمای توافق غلات بدون روسیه نیز تاکید کرد: مخاطرات امنیتی وجود دارد و باید به این مساله توجه کرد. نمی‌دانیم کدام کشورها آماده پذیرفتن این مخاطرات امنیتی هستند!

مسکو دیروز چند ساعت پس از حمله تروریستی منتسب به اوکراین به پل کریمه که به کشته شدن دو نفر منجر شد، از عدم تمدید توافق غلات خبر داد اما پسکوف تاکید کرد که این تصمیم هیچ ارتباطی با حمله مذکور نداشته و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پیش‌تر این موضع را اعلام کرده بود.