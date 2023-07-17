به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب عصر دوشنبه در نشست با مسئولان پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر اظهار داشت: در بازدید صورت گرفته از شرکت‌های دانش بنیان این واحدها در بخش ساخت شناورهای تفریحی و امدادی، مقابله با آلودگی‌های دریایی و قطعات فنی تولیدات و توانمندی‌های قابل توجهی از خود به نمایش گذاشتند که این ظرفیت می‌تواند در خدمت توسعه و پیشرفت دریا محور استان قرار گیرد.

وی افزود: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به تناسب این ظرفیت‌ها تلاش می‌کند تا تولیدات این شرکت‌ها که حاصل تلاش متخصصان توانمند داخلی است را برای پیشبرد برنامه‌های خود به کار گیرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: در همین راستا سعی داریم با بازدید از شرکت‌های دانش بنیان و برگزاری نشست‌های مشترک، زمینه تعامل و همکاری هر چه بیشتر بین اداره کل بنادر و دریانوردی استان و پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر را ایجاد کنیم که تحقق این مهم نیز بی تردید به توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان کمک شایانی خواهد کرد.

وی عنوان کرد: شرکت‌های دانش بنیان در چند سال اخیر دستاوردهای قابل توجهی برای کشور داشته‌اند و با وجود چنین نقش و جایگاه انکارناپذیری همواره خود را موظف به حمایت از ظرفیت‌های دانش بنیان می‌دانیم.

شکیبی نسب ادامه داد: در ارتباط با مطالبه راه اندازی پردیس علم و فناوری دریا نیز با تشکیل کمیته‌های تخصصی، مطالعات و امکان سنجی‌های مورد نیاز پیرامون راه اندازی این مرکز، تصمیم گیری خواهد شد.