پدر ژیمناستیک اردبیل تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر دوشنبه همزمان با هفته گرامیداشت بازنشستگان و پیشکسوتان برگزار شد، رئیس هیئت ژیمناستیک استان اردبیل تقدیر از «جمشید اصغری» پیشکسوت ژیمناستیک اردبیل را مایه مباهات و فخر این هیئت اعلام کرد و گفت: ما قدردان تجربیات ارزشمند پیشکسوتان خود در عرصه ورزش مهم و زیربنایی ژیمناستیک هستیم.

وحید صادقی اظهار کرد: مو سپیدان و پیشکسوتان گنجینه‌های ارزشمند دانش و تجربه هستند که با فراز و نشیب‌های مختلف توانسته‌اند مسیر موفقیت را برای نسل‌های آینده مهیا کنند.

وی تصریح کرد: «جمشید اصغری» استاد بزرگ ژیمناستیک اردبیل همانند شاخه‌های درختی هستند که توانستند قهرمانان و ورزشکاران ارزنده‌ای را برای استان تربیت و به یادگار بگذارند.

رئیس هیئت ژیمناستیک استان اردبیل افزود: ما در هیئت ژیمناستیک در کنار برنامه‌ریزی برای حوزه‌های استعدادیابی و جذب و جلب نوجوانان و جوانان سعی می‌کنیم از ظرفیت و تجربیات پیشکسوتان نیز استفاده کرده و این رشته ورزشی را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هیئت ژیمناستیک در ماه‌های اخیر تحول و تحرک جدی به خود دیده و قطعاً ادامه این روند می‌تواند در معرفی ورزشکاران استان اردبیل و افتخارآفرینی آنها در رویدادهای ملی و بین‌المللی بیشتر نمود پیدا کند.

وی اضافه کرد: در گردهمایی اخیر رؤسای هیئت‌های ژیمناستیک کشور به خاطر فعالیت‌های مناسب هیئت ژیمناستیک استان تقدیر و قدردانی رئیس فدراسیون ژیمناستیک کشورمان را شاهد بودیم.

صادقی بیان کرد: در ۶ ماهه دوم سال گذشته با ارائه تقویم ورزشی برای چهار سال پیش رو همت راستینی را انجام دادیم تا کارها را به شکل کیفی به پیش ببریم.

وی همچنین به آئین‌نامه تعرفه دوره‌های آموزشی اشاره کرد و ادامه داد: کمیته آموزش هیئت استان از روز اول فعالیت خود به عنوان عضوی از خانواده ژیمناستیک ایران برای هر چه بهتر و به روز کردن علم مربیان و داوران دوره‌های مختلف آموزشی را با کمترین مبلغ برگزار کرده است.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: رؤسای کمیته‌های هیئت ژیمناستیک استان اردبیل در زمینه استعدادیابی و نخبه‌پروری مسابقات استانی و بین باشگاهی دختران و پسران را نیز به صورت جدی شروع کرده است.

رئیس هیئت ژیمناستیک استان اردبیل تصریح کرد: در این زمینه مربیان و ورزشکاران به معنای واقعی به چالش کشیده می‌شوند تا با ارائه کارنامه ورزشی سطح رشد و پیشرفت ورزشکاران مورد بررسی و محک دقیق قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، «جمشید اصغری» از پیشکسوتان ورزش ژیمناستیک اردبیل سالیان گذشته به عنوان رئیس هیئت و دبیر فدراسیون فعالیت داشته و به عنوان پدر ژیمناستیک استان اردبیل در سالن شهید قادر فاتحی مورد تجلیل و تکریم قرار گرفت.

در این مراسم همچنین لوح تقدیر رئیس فدراسیون ژیمناستیک از فعالیت‌ها و عملکرد خوب هیئت استان اردبیل از «وحید صادقی» به او اهدا و از زحمات این مجموعه قدردانی شد.