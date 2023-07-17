به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمدی عصر دوشنبه در میز خدمت برپا شده در آلاچیق عشایر اظهار کرد: مدیران استانی و شهرستانی در حوزه امور عشایری آستین همت بالا زدند تا بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری مشکلات و دغدغههای عشایر را در حوزههای مختلف برطرف کنند.
وی تصریح کرد: از آنجایی که خود عشایر صادقالوعده هستند، مسئولان و مدیران با شنیدن دردها و مشکلات عشایر هم قسم شدند تا به وعدههای داده شده در کوتاهترین زمان عمل کرده و مشکلات مطرح شده عشایر در حوزه آرد، نان، تأمین سوخت و نهادههای دامی را در حد وسع و توان خود برطرف کنند.
سرپرست فرمانداری مشگینشهر گفت: برپایی میز خدمت در سالهای اخیر به ویژه در دولت سیزدهم در مساجد، محلات و مصلاها رایج بوده و ما برای اولین بار میز خدمت را در دامنههای سبلان برپا کردیم تا بررسی مشکلات جامعه عشایری به ویژه عشایر کوچروی دامنههای سبلان را از نزدیک شنیده و با آشنا شدن به این مشکلات، پاسخی مثبت در گرهگشایی آنها بدهیم.
محمدی افزود: قرار شد ۳۰ کیلومتر تسطیح راه عشایری در اولویت برنامهریزیها قرار گرفته و در کنار آن در تهیه و توزیع آرد و تولید نان نیز اقدامات مؤثر و هماهنگی انجام شود.
سرپرست فرمانداری مشگینشهر اضافه کرد: عشایر کوچرو در رفع دغدغههای خود از مسئولان انتظار داشتند تا در سریعترین زمان اقدامات عملیاتی را انجام دهند که ما نیز وعده دادیم در عرصه خدمترسانی رقابت خوبی را بین مدیران استانی و شهرستانی ایجاد کنیم تا حرکتهای مؤثر در این حوزه رقم بخورد.
نظر شما