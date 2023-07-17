به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی عصر دوشنبه در آئین تودیع و تکریم رئیس حوزه‌های علمیه استان مرکزی اظهار داشت: جایگاه استان مرکزی در حوزه‌های علمیه بسیار با اهمیت و مهم است و البته نسبت به گذشته باید احیا و تقویت شود و این نیازمند تلاش بیشتر است و البته اقدامات بسیاری شده و با طور مثال در سال گذشته بیش از ۱۴۰ نفر ملبس شدند و در هفته گذشته نیز ۲۵ نفر دیگر ملبس شدند و این باید ادامه پیدا کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: معارف اسلام ناب محمدی سفره پر برکت الهی است که بهره مندی از آنها می‌تواند پیشرفت کشور و حرکت به سمت تعالی را تضمین کند و بشریت با استفاده از منظومه کامل معارف اسلام کامل است.

مکتب اسلام و اهل بیت (ع) در همه ابعاد کارآمد و توانمند است

وی ادامه داد: مکتب اسلام و اهل بیت (ع) در همه ابعاد کارآمد و توانمند است و این مهم باید در مسیر و نقشه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دیده شود و حرف اول را بزند.

امام جمعه اراک اضافه کرد: حوزه‌های علمیه باید در همه حوزه‌ها نقش آفرینی کنند و باید در تحولات منطقه‌ای و بین المللی حرف اول را بزند و روحانیت باید پرچم داری را در عرصه‌های مختلف حفظ کند.

وی تأکید کرد: بیگانه بودن و بی تفاوتی روحانیت نسبت به مسائل مختلف منطقه و بین الملل از اهداف دشمن است و لذا باید هوشیار بود چراکه هرکجا به دشمن میدان داده شده دچار خسران شده‌ایم.

دری نجف آبادی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص توسعه حوزه‌های علمیه استان بیان کرد: در گذشته تنها یک مدرسه در یک سطح در استان فعال بود اما کنون بیش از ۲۰ مدرسه خواهران در استان فعال است و سالانه شمار قابل توجهی از آنها فارغ‌التحصیل می‌شوند.‌

حوزه‌های علمیه باید بیدار، زمان شناس و هوشیار باشند

وی افزود: حوزه‌های علمیه باید بیدار، زمان شناس و هوشیار باشند و بتوانند کارآمدی اسلام ناب محمدی را در همه عرصه‌ها نشان دهد و خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی فرصت‌های بزرگی برای درخشش مکتب اسلام ایجاد شده و باید از این فرصت عظیم به خوبی استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تأکید کرد: نیروسازی، توجه به جریانات انحرافی و خنثی کردن توطئه‌های دشمن، چاره اندیشی برای عبور از مشکلات، نقش آفرینی در تحولات و استفاده حکیمانه از ظرفیت‌های کشور اولویت مهم حوزه‌های علمیه است

وی با اشاره به اهمیت انتخابات سال جاری گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری است و همه در این خصوص تکلیف و رسالت دارند و باید زمینه حضور مردم در صحنه انتخابات فراهم شود.

حضور باشکوه مردم در صحنه انتخابات پیشرفت و اقتدار کشور را تضمین خواهد کرد

امام جمعه اراک افزود: حضور باشکوه مردم در صحنه انتخابات رفراندوم عظیم ملت ایران برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است و پیشرفت و اقتدار کشور را تضمین خواهد کرد و توطئه‌های دشمنان را ناکام خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: حضور مردم در انتخابات نشانه عشق و ارادت ملت به نظام و پایبندی به ارزش‌های والای انقلاب اسلامی است و باید زمینه حضور پرشور مردم در انتخابات فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطر نشان کرد: پیری جمعیت و نرخ پایین باروری استان مرکزی نگران‌کننده است و این استان با ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی متعدد به‌دلیل پایین بودن شاخص نرخ باروری و رشد جمعیت از استان‌های پیر کشور است که باید نسبت به این مهم چاره‌اندیشی کرد.

در پایان این مراسم از زحمات حجت الاسلام ربیعی قدردانی و حجت الاسلام عباسی به عنوان مدیر حوزه‌های علمیه استان مرکزی منصوب شد.