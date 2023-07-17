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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۶

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان مطرح کرد؛

علی آباد کتول پیشرو در اجرای طرح هادی کشور

علی آباد کتول پیشرو در اجرای طرح هادی کشور

علی آباد کتول- مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: شهرستان علی آباد کتول از شهرستان های پیشرو در اجرای طرح هادی در کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی اظهار کرد: بنیاد مسکن شهرستان علی آباد کتول جز شهرستان‌های برتر استان در اجرای طرح هادی است و تا کنون در ۹۴ درصد روستاهای شهرستان این طرح اجرا شده است.

وی افزود: اجرای این طرح ۴۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

عبدالرحیم عزالاسلامی رئیس بنیاد مسکن شهرستان علی آباد کتول هم گفت: زیر سازی و آسفالت معابر با بیست میلیارد تومان اعتبار با وسعت ۱۲۰ هزار متر مربع نیز در روستاهای علی آباد کتول اجرا شد.

رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد: علاوه بر قیر رایگان ۲۴ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح هادی به این شهرستان تخصیص داده شده است.

کد مطلب 5839232

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