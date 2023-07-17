آغاز عملیات اجرایی احداث ۲۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن نظرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خالقی بعد از ظهر دوشنبه در آئین کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی احداث ۲۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن و همچنین احداث کتابخانه مسکن مهر شهرستان نظرآباد با بیان رسالت دولت سیزدهم در طرح نهضت ملی مسکن و اهمیت اجرای هرچه سریع‌تر این مهم اظهار کرد: با تلاش مجموعه همکاران اداره کل راه و شهرسازی استان البرز زمینی به مساحت ۴/۹ هکتار در شهرستان نظرآباد در نظر گرفته شد.

وی بیان کرد: بلافاصله مناقصه اجرای عملیات آماده‌سازی این اراضی برگزار و پیمانکار پروژه، طی تشریفات قانونی مشخص و قرارداد مربوطه منعقد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز تصریح کرد: در قرارداد آماده‌سازی این قطعات، پیمانکار متعهد شده است ظرف مدت ۶ ماه در خصوص اجرای عملیات آماده سازی اقدام کند.

وی ادامه داد: عملیات احداث ۲۰۰ واحد مسکونی در این زمین به خواست خداوند متعال با شروع عملیات آماده سازی آغاز گردیده و مقرر است این واحدها در دو یا سه طبقه حیاط دار احداث شوند.

خالقی افزود: این واحدها با در نظر گرفتن کیفیت فضای داخلی و بیرونی و معیارهای معماری سنتی ایرانی با هدف افزایش کیفیت زندگی به نحوی که هر دو واحد احداثی از لحاظ مزایایی از قبیل نور، دید و منظر، حیاط و فضای باز و سبز به یک نسبت برخوردار باشند، طراحی شده‌اند.

وی بیان کرد: در قالب طرح نهضت ملی مسکن ساخت ۹۸ هزار واحد مسکونی برای استان هدفگذاری شده است که تعدادی از این واحدها به صورت ویلایی ساخته خواهند شد.

در قسمت دیگر مراسم، پروژه احداث کتابخانه مسکن مهر شهرستان نظرآباد در زمینی به مساحت ۵۵۰ متر و ساختمانی به مساحت ۳۳۰ متر مربع کلنگ‌زنی شد.