به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فیض‌الله رزمجو عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از وقوع ۱۶ مورد آتش‌سوزی در مراتع استان طی سال جاری خبر داد و بیان کرد: این آتش‌سوزی‌ها در سطح ۱۶۴ هکتار رخ داد که با تلاش صورت گرفته همگی مهار شدند.

وی از کاهش میزان وقوع آتش‌سوزی مراتع در استان بوشهر طی سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد و بیان کرد: تلاش‌های گسترده‌ای به منظور مقابله با حریق در مراتع استان صورت گرفته است.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با تاکید بر لزوم مشارکت مردم در حفظ مراتع بیان کرد: شهرستان‌های دشتستان، تنگستان، دشتی و جم دارای بیشترین میزان حریق هستند.