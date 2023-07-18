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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۹:۱۰

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آیین سنتی طشت گذاری و استقبال از ماه محرم در اهر

آیین سنتی طشت گذاری و استقبال از ماه محرم در اهر

اهر- با نزدیک شدن به ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) و ماه محرم، مراسم آئینی و تاریخی طشت‌گذاری به روال هرساله در مساجد و حسینیه‌های شهر اهر توسط هیئات مذهبی برگزار می‌شود.

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به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم بعد از عزاداری دستجات سینه زنی و مرثیه خوانی مفصل حسینیان آغاز می‌شود و حسینیان با خواندن رجزهای مختلف طشت‌های برنجی و مسی گرد و منقش به نقوش مذهبی و کوزه‌های پر از آب را در محل عزاداری چرخانده و در میان حزن و اندوه حاضران آب از کوزه در درون طشت‌ها ریخته می‌شود.

سپس دعای مخصوص خوانده شده و عزاداران از آب طشت به عنوان تبرک، نوشیده و یا با خود می‌برند. این سنت به پیروی از اقدام امام حسین (ع) و یادآور رفتار جوانمردانه او در مقابل سپاه حر می‌باشد که به روایتی، آن حضرت در روز ۲۷ ذیحجه، آب مشک‌ها را در طشتها ریخته و تمام لشکر حر و اسبان آنها را سیراب کردند.

فیلم: اصغر ازدست

کد مطلب 5839325

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