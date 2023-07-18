آیین سنتی طشت گذاری و استقبال از ماه محرم در اهر

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم بعد از عزاداری دستجات سینه زنی و مرثیه خوانی مفصل حسینیان آغاز میشود و حسینیان با خواندن رجزهای مختلف طشتهای برنجی و مسی گرد و منقش به نقوش مذهبی و کوزههای پر از آب را در محل عزاداری چرخانده و در میان حزن و اندوه حاضران آب از کوزه در درون طشتها ریخته میشود.
سپس دعای مخصوص خوانده شده و عزاداران از آب طشت به عنوان تبرک، نوشیده و یا با خود میبرند. این سنت به پیروی از اقدام امام حسین (ع) و یادآور رفتار جوانمردانه او در مقابل سپاه حر میباشد که به روایتی، آن حضرت در روز ۲۷ ذیحجه، آب مشکها را در طشتها ریخته و تمام لشکر حر و اسبان آنها را سیراب کردند.
فیلم: اصغر ازدست
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