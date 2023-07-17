بهائیت یک سازمان جاسوسی به تمام معنا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی روزبهانی عصر دوشنبه در همایش طلایه داران تبلیغ در مصلی اعظم تبریز با اشاره به تاریخچه فرقه بهائیت اظهار داشت: این فرقه مضله ۱۸۰ سال پیش با ادعای دروغ علی محمد شیرازی از خاندان و خانواده قاچاقچی تریاک در ایران شکل گرفته و طرف تجاری وی و خانواده اش مستعمران انگلیسی یهودی بودند که محمدبن عبدلوهاب ها و امثال آن را تربیت و فرقه سازی کرده‌اند.

وی افزود: دولت خبیث انگلیس با رصد فعالیت‌ها و روحیات علی محمد شیرازی و حمایت وی تخم فرقه ضاله وهابیت را در ذهن وی کاشت و زمینه ساز شکل گیری این جریان انحرافی شد و اکنون نیز همین رویه ادامه دارد، فرقه‌ای که از بنیاد استعماری بوده و اکنون هم همین گونه است.

این کارشناس برجسته بهائیت یکی از دلایل اصلی. ایجاد فرقه بابیت را حذف روحانیون اعلام و تصریح کرد: سطر به سطر بسیاری از کتب این فرقه مملو از حمل و توهین به روحانیت شیعه است چون هر وقت استعمار می‌خواست توطئه ای را اجرا کند، روحانیون نخستین قشری بودند که در مقابل آن می‌ایستادند و بر همین اساس استعمار پیر انگلیس به صورت روشمند و با استراتژی دین در مقابل دین و با علم کردن فرقه‌ها برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کند..

وی اضافه کرد: مبارزه با حجاب و نیز ضربه زدن به مکتب سیدالشهدا و ایراد شبهات در این زمینه دو شعار اصلی بهائیت هستند، جریان انحرافی که حتی انقلاب مشروطه را به انحراف کشاندند تا رضا پهلوی شاه ایران شود و نفرات خود را در همه ارکان رژیم پهلوی گماردند تا جایی که در اواسط دهه ۱۳۳۰ شمسی همه مسئولیت‌های کلیدی را در اختیار داشتند و امیرعباس هویدای بهایی ۱۳ سال نخست وزیر ایران بود و همین علت حمله مردم به خانه‌های وهابیت در زمان پیروزی انقلاب شد چون مردم ایران فهیم و جریان شناس هستند.

حجت الاسلام روزبهانی شبکه‌های ماهواره‌ای من و تو و ایران اینترنشنال را دو بازوی تبلیغی فرقه بابیه برشمرد و گفت: البته این فرقه اکنون از تبلیغ وهابیت به عنوان کف ماجرا عبور کرده و علنی به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است و این را می‌توان به وضوح در محتوای پیام نوروزی آنها دید و در فتنه اخیر نیز هیچ فرقه‌ای به اندازه این جریان فعال نبود و کارهای زیرزمینی و مخفیانه بسیاری را برای ضربه زدن به کشور انجام داده‌اند.

وی افزود: بهائیت یک سازمان جاسوسی به تمام معناست و هر فرد بهایی باید در جلسه اداری برنامه ماهانه‌ای تحت عنوان ضیافت گزارش خود، خانواده و محیط اطراف را ارائه کنند و از اسناد به دست آمده از این جلسات می‌بینیم که در این گزارشات از مشخصات نانوای محله و عوض شدن امام مسجد گرفته تا تحولات سیاسی منطقه ارائه شده و از همین طریق اطلاعات کامل و مستندی را گردآوری و بر اساس آن با حمایت استعمار برنامه ریزی و اقدام می‌کنند.

حجت الاسلام روزبهانی تاکید کرد: جامعه ما بر بستر زایش فرقه‌ها قرار دارد و دقیقاً بر همین اساس مقام معظم رهبری اولویت روحانیون و طلاب را تبلیغ عنوان می‌کنند تا مردم به واسطه اطلاعات نادرست چنین فرق و جریان‌های منحرفی از اصل دین فاصله نگیرند.