نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی گیلان به سمت دانش محوری حرکت کند

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قابلیتهای کشاورزی گیلان به گونهای است که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در بخشهای مختلف افزود: توسعه در همه عرصه بدون پشتوانه مطالعاتی، پژوهشی و علمی امکان پذیر نیست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تاکید بر شناسایی و احصاء فرصتها و قابلیتها در این بخش بیان کرد: با درس گیری از فرصت سوزیها و بکارگیری از فرصتها میتوان از این قابلیتها بهره گرفت.
محمدی با بیان اینکه از ظرفیتهای موجود باید خلق ثروت کرد، گفت: خودباوری، توجه به ظرفیتها، بکارگیری از دانش و برنامه ریزی درست میتواند از یک فرصت و قابلیت، خلق ثروت کند.
وی با بیان اینکه تأمین اقتدار و امنیت غذایی بر دوش جهادگران عرصه کشاورزی سنگینی میکند، افزود: اقتدار ملی و امنیت غذایی با قرارگیری در کنار هم و تعامل با یکدیگر صورت میگیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به جایگاه مؤثر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بیان کرد: نگاه و حرکت نظام مهندسی باید در مسیر کشاورزی سنتی به سمت دانش بنیان و امروزی باشد.
محمدی با بیان اینکه ایده پردازی در حوزه کشاورزی بسیار اهمیت و ضرورت دارد، گفت: فعالیتهای امروز مسیر دانش بنیان را پیش گرفته است و این نگاه هم باید در کشاورزی سوق داده شود.
وی با اشاره به عضویت ۱۱ هزار نفری نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: این مجموعه ظرفیت و قابلیت ارزشمندی در حوزههای مختلف دارد که باید به آن پرداخته شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه عرصههای خدمت جای خصومت و تسویه حساب شخصی نیست، گفت: تعامل، همدلی و هم افزایی در مسیر خدمت موجب رضایتمندی عمومی میشود.
محمدی با تاکید بر لزوم برقراری وحدت و انسجام در کارها و امورات مردم بیان کرد: وحدت افزایی، استفاده از تجارب دیگران و پرهیز از نگاه خودمحورانه موجب گشایش در بسیاری از کارهای میشود.
وی، وحدت و کنار هم بودنها را رمز موفقیت در جنگ تحمیلی برشمرد و افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون رمز بقای نظام، وحدت و انسجام عمومی بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه علم و دانش در بخشهای مختلف تعیین کننده است، گفت: نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گیلان باید به سمت دانش محوری حرکت کند.
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