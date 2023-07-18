ارائه خدمات دندانپزشکی از سوی پلیس به افراد تحت پوشش بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی شیرزاد معاون بهداد فراجا گفت: طرح مردم‌یاری خدمات دندانپزشکی معاونت بهداد فراجا به اقشار محروم از جمله مددجویان بهزیستی از تابستان سال گذشته آغاز شده و تاکنون هشت مرحله از این طرح به مرحله اجرا درآمده است.

وی افزود: در مدت اجرای این طرح، بیش از ۱۴۰۰ خدمت دندانپزشکی اعم از ترمیم، کشیدن دندان، جرم گیری، خدمات ریشه و دندانپزشکی اطفال همچنین خدمات آموزشی و پیشگیری به ارزش تقریبی چهار میلیارد ریال به حدود ۳۵۰ نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی در رده سنی چهار تا ۶۰ سال ارائه شده است.

معاون بهداد فراجا با بیان اینکه همکاران دندانپزشک و سایر اعضای تیم دندانپزشکی همچنین برخی شرکت‌های تجهیزات پزشکی طرف قرارداد به صورت داوطلبانه در اجرای این طرح مشارکت دارند، اظهار کرد: جامعه هدف طرح مردم‌یاری از طریق بهزیستی و سایر مؤسسه‌های خیریه به مرکز تخصصی دندانپزشکی امام علی (ع) فراجا معرفی می‌شود.