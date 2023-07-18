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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۸:۴۳

سردار شیرزاد خبر داد

ارائه خدمات دندانپزشکی از سوی پلیس به افراد تحت پوشش بهزیستی

ارائه خدمات دندانپزشکی از سوی پلیس به افراد تحت پوشش بهزیستی

معاون بهداد فراجا از ارائه خدمات دندانپزشکی به اقشار آسیب‌پذیر و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی شیرزاد معاون بهداد فراجا گفت: طرح مردم‌یاری خدمات دندانپزشکی معاونت بهداد فراجا به اقشار محروم از جمله مددجویان بهزیستی از تابستان سال گذشته آغاز شده و تاکنون هشت مرحله از این طرح به مرحله اجرا درآمده است.

وی افزود: در مدت اجرای این طرح، بیش از ۱۴۰۰ خدمت دندانپزشکی اعم از ترمیم، کشیدن دندان، جرم گیری، خدمات ریشه و دندانپزشکی اطفال همچنین خدمات آموزشی و پیشگیری به ارزش تقریبی چهار میلیارد ریال به حدود ۳۵۰ نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی در رده سنی چهار تا ۶۰ سال ارائه شده است.

معاون بهداد فراجا با بیان اینکه همکاران دندانپزشک و سایر اعضای تیم دندانپزشکی همچنین برخی شرکت‌های تجهیزات پزشکی طرف قرارداد به صورت داوطلبانه در اجرای این طرح مشارکت دارند، اظهار کرد: جامعه هدف طرح مردم‌یاری از طریق بهزیستی و سایر مؤسسه‌های خیریه به مرکز تخصصی دندانپزشکی امام علی (ع) فراجا معرفی می‌شود.

کد مطلب 5839472

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    نظرات

    • محمدحشمتی زاده IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      10 3
      پاسخ
      برای چه شهر هایی انجام میدن این خدمات رو
    • IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      19 4
      پاسخ
      سلام لطفا مددجویان تحت پوشش شهرستان جهت خدمات دندان پزشکی پلیس باید به کجا‌مراجعه کنند
    • فاطمه IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      3 2
      پاسخ
      سلام من تحت پوشش کمیته امداد هستم کجا می تونم برم از مشهد برا دندان. پزشکی سی و هفت سالمه و واقعا باید انجام بدم
    • عسگری US ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      4 2
      پاسخ
      سلام کجا باید بریم من قزوین هستم
    • AE ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      7 2
      پاسخ
      سلام ممنون خیلی سپاسگزاریم بایدبه کجامراجعه کنیم باتشکر.
    • بی نام772 IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      5 1
      پاسخ
      سلام منم تحت پوشش بهزیستی هستم خیلی داغون شده الان دندون جلوم یه کیست بزرگ تو ریشه اش هست وخیلی اذیتم میکنه ولی توان مالی ندارم برم درست کنم میشه راهنمایی کنید کجا باید برم
      • مرتضی IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
        2 1
        سلام دوست عزیز خانم بنده هم همین مشکل رو داشت واسه هر استانی هستی باید بری دانشکده دندانپزشکی هم فوق تخصص دارن هم هزینه هاش خیلی خیلی کمه
    • افشین IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      2 1
      پاسخ
      سلام. کجاست این خدمات من 40 سالمه 20 سال زیر پوشش بهزیستی هستم، همه دندونام خرابه و دندون سالم ندارم، ارزو دارم توی یه جمعی صحبت کنم وبخندم ، ولی بخاطر وضعیت دندونام همیشه گوشه نشینم و تنها، یه راهنمایی میخواستم، از یاسوج
    • IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      4 6
      پاسخ
      سلام به کجابایدمراجعه کنم کرمانم
    • الهام IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      1 2
      پاسخ
      سلام من دخترم سندروم دان هستش دندوناشم خرابه چراچیزی بهزیستی نگفته
    • IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      3 2
      پاسخ
      سلام باید به کجا مراجعه کنم
      • IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
        0 0
        باسلام بچه‌های تحت پوشش بهزیستی یکجا مراجعه کنند اطلاع رسانی عمومی شود مشهد
    • فاطمه نوعی IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      برای تهران هم انجام میدی
    • IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      پس کسای دیگه که پول ندارن ایمپلنت و .... کنن چی ؟ ماشالله هزینه های دندانپزشکی ام که زیاده، باید تا آخر بی دندان ماند؟
    • فاطمه نوعی IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      من تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستم در تهران ساکن هستم. 09374631917
    • فاطمه نوعی IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      من تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستم در تهران ساکن هستم. 09374631917
    • اس IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام من بهزیستی هستم ازشهرستان مرندکجابایدمراجعه کنم
    • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      والا ماها هم ک زیرپوشش نیستیم هزینه ی دندونپزشکی ونداریم
    • حقیقتگو IR ۰۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      1 1
      پاسخ
      دروغه . خدا لعنت کنه شما دروغگویان رو . من همین الان از دندان درد سه ماه دارم عذاب میکشم ولی گفتن برو با هزینه خودت درست کن بعدش شاید قبض و رسید دکتر بیاری شاید بدن . بابا بس کنید این همه دروغ و ریا رو
    • علی خانلری IR ۰۴:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام خدمت شما من تحت پوشش بهزیستی شهریار هستم اگه واقعا خدمات دندانپزشکی رایگانه آدرس بفرمائید بخدا دندانهای من خراب شده تابیام درست کنم با تشکر ۰۹۱۹۴۱۱۷۷۱۴ شماره تلفن من
    • مجید IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      باسلام من خودم 16ساله بیماره ام اس دارم کجا باید برم برا دندونام
    • امیر IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      شما برای خدمات دندانپزشکی بایستی به کلینیک های دندانپزشکی نیروی انتظامی مراجعه کنید.در بیشتر مراکز استانها خدمات بهتر است.هرجا زندگی می کنید تو مرکز استان شهر خودتون انجام میدهند
    • محمدحسین‌کدخدای IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      باسلام برای خدمات‌ترمیمی‌ودندانها ،به‌کجا‌باید‌مراجعه‌نمود
    • مهدی غریبی IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
      0 0
      پاسخ
      یه حرکت خدا پسندیده از پلیس .دستتون درد نکنه. مدد جویه بهزیستی هستیم و بعلت هزینه های بالای دندانپزشکی که بعضی وقتها خود من و خانواده‌ام اینقدر مشکل دندانامون حاد میشه که از درد به خودمان میپیچیم ولی بعلت وضع مالی نامناسب از رفتن به دندانپزشکی خودداری میکنیم و اکثر دندانهایمون خراب شده.کجا سر بزنیم.

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