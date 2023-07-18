به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۷ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محمدرضا پورابراهیمی مبنی بر اینکه دلیل ضعف عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه‌های عملیاتی از جمله توسعه ارتباطات و فناوری، توسعه بسترها و شبکه‌های مخابراتی، تأمین زیر ساخت‌های استفاده از اینترنت و نظارت بر عملکرد اپراتورها چیست، اظهار داشت: بنده باید بگویم در همه حوزه‌هایی که در جلسه رأی اعتماد به نمایندگان تعهد دادم که اقداماتی انجام خواهیم داد، کارهایی انجام شده و دستاوردهایی داشته ایم.

وی بیان کرد: بنده در جلسه رأی اعتماد خود گفتم که تا پایان سال ۱۴۰۱ تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت متصل می‌شوند و علت آنکه این اتفاق نیفتاد آن بود که آمار و ارقامی که به ما پیش از آغاز به کار در دولت داده بودند با واقعیت‌ها منطبق نبود و تعداد روستاهایی که به اینترنت متصل نشده بودند، بیشتر از اعداد و ارقامی بود که به ما اعلام شده بود.

۴۳۰۰ روستا به شبکه اینترنت متصل شده‌اند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار به شبکه اینترنت متصل شده‌اند و تا پایان سال هیچ روستای بالای ۲۰ خانوار نخواهیم داشت که به اینترنت متصل نباشند و ما حتماً این اقدام را انجام خواهیم داد.

وی با بیان اینکه حوزه مأموریتی ما از کابل‌ها و فیبرهای کشیده شده در اعماق خلیج همیشه فارس و دریای عمان تا حوزه فضایی است، گفت: دو ماه قبل برای اولین بار جزایر سه گانه ایرانی همیشه خلیج فارس با فیبر نوری به سرزمین مادری متصل شد. بیش از ۱۵۰ کیلومتر کابل کشی در زیر دریا صورت گرفت که سرعت دسترسی به اینترنت در این سه جزیره افزایش پیدا کرده و ارتباطات آن‌ها پایدار شده که این کار توسط شرکت‌های ایرانی انجام شده است.

زارع پور با بیان اینکه در این مدت ۶۰۰ سایت نسل پنجم راه اندازی شده است، افزود: برای اولین بار رکورد ۶/۵ ترابیت در ثانیه برای ترافیک داخل ثبت شده که حاصل استفاده مردم از سکوهای داخلی در یک سال و نیم گذشته است. سازوکارهای مختلفی برای دور زدن دسترسی به سایت‌ها و سرویس‌هایی پیش بینی شده که آمریکایی‌ها تحریم کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: بیش از صد هزار سایت و سرویس پرکاربرد را برای ای‌پی‌های ایران ممنوع کردند که سازوکاری طراحی کرده که برنامه نویسان و نخبگان از این سرویس‌ها بدون فیلترشکن استفاده کنند.

اقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی

زارع پور با بیان اینکه برای کاهش پینگ و تأخیر بازی‌های رایانه‌ای سرویس ویژه ای برای گیمرها طراحی شده است، افزود: در حال حاضر پیام‌رسان‌های داخلی مورد اقبال قرار گرفته اند، به طوری که ماهیانه بیش از ۴۰ میلیون نفر از این پیام‌رسان ها استفاده می‌کنند که تمام زیرساخت‌های آن را وزرات ارتباطات تأمین کرده است.

وی ادامه داد: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از ۲۳ درصد ابتدای دولت سیزدهم به ۶۲ درصد رسیده است. خدمتی برای اینترنت سالم کودکان و نوجوانان راه اندازی شده است. همچنین شرکت ملی پست قریب به ۳۵۰ میلیون محصولات در اقصی نقاط جا به جا کرد و بیش از ۶۰۰ باجه جدید توسط پست بانک در روستاها راه اندازی شده است.

وزیر ارتباطات بیان کرد: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند راه اندازی شده که بیش از ۱۵ میلیون نفر کاربر فعال دارد و بیش از سه هزار خدمت دولتی از طریق یک درگاه واحد ارائه می‌شود. همچنین پروژه بزرگ فیبر نوری آغاز شده و در ۱۰۰ شهر کار عملیاتی آن شروع شده و دنبال آن هستیم ۸ میلیون کاربر تحت پوشش قرار گیرند که الان ۳/۵ میلیون خانوار هستند. سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی ۶/۴ به ۷ رسیده است. در حوزه فضایی نیز رکورد پرتاب فضایی زده شد که ۷ پرتاب در ۲۲ ماه گذشته داشتیم و برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران به تصاویر ماهواره‌ای با دقت یک متر رنگی دسترسی پیدا کرد.

رتبه ۶۵ را از لحاظ سرعت اینترنت در بین ۱۹۰ کشور داریم

وی افزود: سرعت اینترنت همراه در ابتدای دولت سیزدهم حدود ۱۸ مگابیت بر ثانیه بوده و الان به ۳۵ مگابیت بر ثانیه رسیده است و رتبه ۶۵ را از لحاظ سرعت اینترنت در بین ۱۹۰ کشور داریم. در حوزه ارتباطات ثابت نیز افزایش سرعت داشتیم، اما رتبه ۱۴۰ را داریم.

زارع‌پور ادامه داد: حدود ۱۰ سال در حوزه ارتباطات ثابت غفلت شده بود که متأسفانه نه منابع لازم فراهم شده بود و نه عزم و اراده‌ای برای انجام این کار وجود داشت که با پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها این عقب‌ماندگی جبران خواهد شد. در حال حاضر میانگین سرعت اینترنت ثابت ما حدود ۱۲ مگابیت بر ثانیه است و سرعت‌هایی نزدیک به هزار را به مردم ارائه می‌دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات متذکر شد: در گذشته نسبت به زیرساخت‌های داخلی کشور غفلت شده بود. زمانی که با استفاده مردم از سکوهای داخلی مواجه شدیم، مشاهده کردیم شرایط و زیرساخت‌های داخلی مهیا نیست. هیچ محدودیتی برای تأمین پهنای باند اینترنت خارجی نداریم. کار بزرگی در حوزه اینترنت انجام شده است و زیرساخت‌های ارتباطی کشور برای پذیرایی از میلیون‌ها ایرانی که دوست دارند از زیرساخت‌های داخلی استفاده کنند، فراهم شده است.