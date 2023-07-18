برخی از دانشجویان بخاطر جوزدگی دچار سستی در زمینه حجاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران با حضور در نشست سراسری مشاوران امور بانوان و خانواده روسای دانشگاه‌ها که در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و با حضور وزیر علوم، برگزار شد، گفت: عموماً یک مشکلی که در مبحث رعایت حجاب و پوشش مناسب در جامعه داریم، این است که بخشی از زنان و دختران که اهتمامی به رعایت حجاب مناسب ندارند، بعضاً جو زده شده‌اند.

برخی از دانشجویان بخاطر جو زدگی دچار سستی و اهمال در زمینه حجاب شده‌اند

وی ادامه داد: در نیمسال گذشته تحصیلی در رصد و پایش وضعیت حجاب و عفاف در دانشگاه تهران، در مواجهه با معدود دانشجویانی که در زمینه حجاب مراقبت لازم را انجام نمی‌دادند، از ایشان پرسش می‌کردیم. بخشی از آنها در حوالی این مضمون پاسخ می‌دادند که «تحت فشار محیط جامعه هستیم.» بنابراین بخشی از این افراد، نه از سر لجاجت بلکه بخاطر جو زدگی دچار سستی و اهمال در زمینه حجاب شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه موضوع زنان و اهمیت جایگاه آنها در امور اجتماعی جزو موضوعات روز دنیا در دهه‌های اخیر بوده است، خاطرنشان کرد: در اروپا در دوره‌ای که می‌توان نام آن را دوره جاهلیت نامید، زنان نه تنها جایگاهی نداشتند بلکه از حق رأی، حق مالکیت و حق ارث و طبیعی‌ترین حقوق خود محروم بودند و تقریبا حدود یکصد سال است که داعیه‌داران مکتب فکری فمینیسم از رویکرد تفریطی نسبت به زن، به رویکرد افراطی روی آورده و خانواده‌زدایی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که متاسفانه هر از چند گاهی هم شاهد بروز و ظهور آن در بخشی هر چند کوچک از زنان و دختران کشورمان هستیم که تحت تاثیر قرار می‌گیرند و نمونه بارز آن التهابات اخیری بود که در جامعه و دانشگاه‌ها شاهد آن بودیم و بهانه این التهابات نیز زنان و طلب آزادی برای آنها و مسائلی در حاشیه بحث زنان بود.

استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران با نام بردن از «سیمون دو بووار»، به عنوان نامدارترین زن روشنفکر قرن بیستم و یکی از پیشگامان فمینیسم اشاره کرد و گفت: «دو بووار» یک دوجنس‌گرا و بجای همسر، شریک زندگی اش «ژان پل سارتر» است که البته همزمان چند شریک دیگر زندگی داشت، در مصاحبه‌ای اظهار می دارد: "به هیچ زنی نباید اجازه داد تا در خانه بماند و به امر پرورش کودکانش بپردازد. جامعه باید به کلی تغییر کند و به زنان اجازه ندهد که فقط وظیفه پرورش فرزندان را بر عهده گیرند؛ یعنی اگر به هر زنی حق انتخاب در خانه ماندن و پرورش کودکان خود و شاغل بودن در بیرون را بدهند، اغلب زنان ترجیح می‌دهند تا در خانه بمانند. "وی هیچ وقت از خانواده یاد نمی‌کند. او نهاد ازدواج و خانواده را نفی می‌کند و از خانواده به عنوان فحشای عمومی و عامل بدبختی زنان یاد کرده و اصولا ازدواج و تشکیل خانواده را بردگی می‌داند. این فرد نمونه‌ای از الگوی نقش و تفکرات فمینیستی است.

مقیمی خاطرنشان کرد: آیا حیف نیست که با وجود الگوهای شاخصی که در اسلام وجود دارد، این نوع افراد که رفتارشان مبتنی بر ابتذال اخلاقی و تفکراتشان بر مبنای فشار بر زنان در انجام رفتارهایی خلاف فطرت و خواسته باطنی آنهاست، الگوی دختران و زنان ایرانی باشند؟ متاسفانه ما به طور بایسته و شایسته به آموزه‌های الهی خود در این زمینه نپرداخته‌ایم. فمینیست‌ها با وجود این پیشینه اخلاقی و تفکر استبدادی که در زمینه تئوریزه کردن مسائل زنان دارند، توانسته‌اند تفکراتی که عین بردگی زنان است را به جای آزادی زنان جا بزنند، این در حالی است که حامیان و دنباله‌روان آنها نیز اصلا نمی‌دانند که مبنای این تفکر، اجبار و تحمیل است؛ بلکه برخی فکر می‌کنند که تفکرات آنها عین آزادی است. اینگونه افرادی که فریب فمینیست‌ها را می‌خورند، عمدتا نه از عقبه فکری نگاه و رویکرد فمینیسم مطلع هستند و نه مبانی اسلام عزیز را می‌شناسند.

وی با اشاره به زنان بزرگی مانند حضرت مریم و آسیه که در قرآن کریم از ایشان نام برده شده است، خاطرنشان کرد: تأمل در نوع جریان‌سازی حضرت آسیه(س) که قرآن هم به آن اشاره دارد، بسیار درس‌آموز است. قرآن کریم مثال می‌زند که حضرت آسیه سلام الله علیها در محیطی قرار داشت که همه چیز بر علیه تقوا و دین و عفاف بود. ولی ایشان که در رفاه کامل بود، دین‌زدگی را کنار زد و با شجاعت مثال‌زدنی و عفتی که در او وجود داشت، شجاعانه امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد و در مقابل شوهرش فرعون و در مقابل تفکری که در برابر خدا بود، به تنهایی ایستاد، محیط زده و اسیر جو حاکم بر جامعه نشد و سرنوشتی قهرمانانه را رقم زد و حاضر نشد از اعتقاد خود دست بردارد و جانش را در این راه فدا نمود. از همین روست که قرآن کریم این بانوی بزرگوار را به عنوان مظهر شجاعت و حق‌طلبی معرفی می‌کند.

استاد دانشگاه تهران با یادآوری اینکه حضرت مریم(س) در قرآن کریم به عنوان نمونه دیگری از الگوی نقش زنان در زمینه عفاف و تعبد معرفی می‌شود؛ افزود: در دوره اسلام، بانوی بزرگوار حضرت خدیجه سلام الله علیها بسیار در ترویج اسلام تاثیرگذار بوده و ویژگی بازر ایشان، درایت و انفاق بوده است. حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان یک کارآفرین اجتماعی و کارآفرین اقتصادی قابل مثال زدن است که تمام اموال خود را در راه اسلام انفاق کرد، ولایتمدار بود و اولین بزرگواری بود که به دین اسلام گروید.

وی به دیگر الگوهای زن مسلمان اشاره کرد و بیان داشت: حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در جایی که لازم بود از ولایت دفاع کرد و عفاف ایشان زبانزد بود و حضرت زینب کبری سلام الله علیها نیز نهضت عاشورا و نهضت حسینی را زنده نگاه داشت. این بزرگوار با فصاحت و بلاغت و شجاعت بی‌نظیر و صبوری، فداکارانه و افتخارآفرین ظاهر شد. امروز نیز اگر در جامعه ایرانی خودمان، تمدن انقلاب اسلامی را بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که مبنای شکل‌گیری آن به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برمی‌گردد و حول محور این بانوی مکرمه، تمدنی دیرینه و شکل‌دهنده انقلاب اسلامی بوجود آمده است.

رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد: در کدام جامعه و تمدنی سراغ دارید که نمونه هایی از این بانوان اثرگذار، منشأ تحول و تعالی جامعه شده باشند. با وجود این الگوهای ناب، باید بسیار مراقب باشیم و تلاش کنیم تا زمینه‌ای فراهم شود که دانشجویان جوان که دخترانمان محسوب می‌شوند، به اصالت فرهنگی و دینی خودمان برگردند و بجای رجوع به نحله‌های فمینیستی، از این بانوان تاریخ اسلام که نمونه‌های آنها در این مرز و بوم کم نیستند، الهام بگیرند.

وظیفه اعضای هیات علمی در مقابل جوزدگی های آنی دانشجویان

وی افزود: بنابراین اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارند که با نگاه پدرانه و مادرانه نسبت به دانشجویان، آنها را به سطحی از شناخت و تحلیل برسانند که دچار جو زدگی‌های آنی نشوند؛ که البته نقش مشاوران امور بانوان و خانواده روسای دانشگاه‌ها نیز برای بسترسازی در این زمینه شاخص است.

رئیس دانشگاه تهران افزود: هر چند جو غبارآلودی که گاهی در جامعه ایجاد می‌شود، موقتی است ولی غبارهای آن لاجرم بر روی الگوهای در دسترس ما می‌نشیند؛ و از آن طرف هم ما کمتر برای تبیین زندگی الگوها و بزرگواران‌مان و تبیین نگاه اسلام به زن و جایگاه زن همت کرده‌ایم. اگر غربی‌ها یک قرن است به این جمع‌بندی رسیده‌اند که به بحث زن، جایگاه زن و رأی زن توجه کنند، پیامبر گرامی اسلام (ص)، قرن‌ها پیش رای و دیدگاه زنان را به رسمیت شناخت و واقعه غدیر خم، زنان را به بیعت با امیرمؤمنان امام علی علیه‌السلام دعوت کردند. این حرکت نمادین پیامبر اکرم(ص) که زنان در پشت پرده دست در درون ظرف آب گذاشتند و این سو نیز امام علی علیه‌السلام دست در همان ظرف آب فرو برد، پیام روشنی را به همه ما منتقل می‌کند.

زنان باید با جهاد فرهنگی خود در مقابل جریان بی‌بندوباری بایستند

رئیس دانشگاه تهران در ادامه افزود: بانوان متعهد دانشگاهی، امروز در خط مقدم جهاد فرهنگی، وظیفه کنش اجتماعی عفیفانه را بر عهده دارند. باید زنان با جهاد فرهنگی خود در مقابل جریان بی‌بندوباری که در قالب مکتب دروغین، کاذب و جعلی فمینیستی مطرح می‌شود، بایستند و اجازه ندهند و با این فعالیت‌های غبارگونه کنونی، جریان اصیل و ماندگار زن مسلمان غبارآلود شود و از دسترس دخترانمان بویژه قشر دانشجو و دانشگاهی خارج شود.

استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران در بخش دیگر سخنانش در جمع مشاوران امور بانوان و خانواده روسای دانشگاه‌ها، از منظر علم مدیریت منابع انسانی به نقد رویکرد فمینیستی پرداخت و اظهار داشت: در رویکرد فمینیستی، ایجاد تضاد و تخاصم میان زن و مرد به عنوان دو جنس متخاصم و نه تکمیل‌کننده یکدیگر و قیاس عبث و بیهوده میان زن و مرد بدون توجه به تفاوت‌های فیزیکی و شخصیتی آنها مورد تاکید و اصرار قرار می‌گیرد. در حالی که در مبحث تناسب شغل و شاغل در علم مدیریت منابع انسانی، شایستگی‌های تخصصی به همراه ویژگی‌های شخصیتی برای احراز مشاغل مورد توجه قرار می‌گیرد و اگر این تناسب شخصیتی وجود نداشته باشد، هم شغل فاقد کارآیی و اثربخشی خواهد بود و هم شاغل دچار فرسودگی شغلی خواهد شد.

وی در ادامه توضیح داد: فمینیست‌ها بدون توجه به این مشخصه‌های شخصیتی متفاوت بین زن و مرد معتقدند که خانم‌ها باید همان مشاغل و فعالیت‌های مردانه را در رقابت با آقایان اشغال نمایند و فکر می‌کنند اگر می‌خواهند به زن جایگاه دهند، باید او را در تقابل با مرد قرار دهند؛ در حالی که اسلام می‌گوید ویژگی‌های زن و مرد قابل مقایسه با همدیگر نیستند و زن و مرد تکمیل‌کننده هم هستند و هر کدام باید به تناسب ویژگی‌های فیزیکی و روانی متصدی فعالیت اجتماعی شوند.

وی تاکید کرد: برای اینکه افراد دچار فرسودگی شغلی نشوند و شغل نیز آسیب نبیند، حتما باید ویژگی‌های شخصیتی آنها با ویژگی‌های شغلی انطباق داده شود. از دیدگاه مدیریت منابع انسانی، حضور در برخی مشاغل نیازمند شخصیتی است که ویژگی‌های عقلانی و منطقی آن پررنگ‌تر است و برخی مشاغل با ویژگی‌های شخصیتی عاطفی و احساسی سازگارند. از طرف دیگر همه می‌دانیم که مردان عموما دارای ویژگی‌های عقلانی و منطقی هستند و ویژگی‌های عاطفی و احساسی در خانم‌ها بیشتر از مردان است. البته در مردان هم افرادی داریم که ویژگی عاطفی و احساسی آنها غلبه دارد و همچنین خانم‌هایی داریم که ویژگی‌های منطقی‌شان بر ویژگی‌های احساسی آنها غلبه دارد. بنابراین گزاره فمینیست‌ها که هر زن و مردی، فارغ از ویژگی‌های شخصیتی برای مشاغل یکسان رقابت کنند، گزاره مردودی است.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه جهت انتخاب افراد برای مسئولیت‌های مدیریتی حتما لازم است جنبه‌های منطقی و عقلانی در آن فرد به جنبه‌های احساسی بچربد، خاطرنشان کرد: در مواجهه با تبلیغ برابری زن و مرد توسط فمینیست‌ها خیلی جو زده و موج زده نشویم. اگر با مبناهای اسلامی و با عنایت به آنچه که در علم مدیریت منابع انسانی به ما آموخته شده است، جلو برویم، دچار افراط و تفریط نخواهیم شد.

سهمیه‌بندی اعطای پست مدیریتی به زنان کار درستی نیست

مقیمی همچنین با اشاره به انتصاب دکتر الهام امین‌زاده به عنوان معاون بین‌الملل دانشگاه تهران، گفت: برای اولین بار در تاریخ دانشگاه تهران، در دوره جاری مدیریتی دانشگاه است که یک خانم به عنوان معاون دانشگاه در ترکیب هیات رئیسه دانشگاه تهران حضور پیدا کرده است. البته معتقدم که سهمیه‌بندی اعطای پست مدیریتی به زنان کار درستی نیست، بلکه لازم است مشاغل مدیریتی و غیر مدیریتی برای خانم‌ها را بر اساس شایستگی‌های تخصصی و ویژگی‌های شخصیتی آنها در نظر بگیریم.

رئیس دانشگاه تهران در پایان با بیان اینکه این نشست‌ها و شبکه ارزشمندی که در حوزه مشاوران امور بانوان و خانواده دانشگاه‌های کشور شکل گرفته است، ماموریت مهمی برعهده دارد؛ بیان داشت: مشاوران امور بانوان و خانواده روسای دانشگاه‌ها امروز به عنوان کسانی که وظیفه جهاد فرهنگی در خط مقدم را بر عهده دارند باید مورد حمایت قرار گیرند و با بهره‌مندی از آموزه‌های دین مبین اسلام و پرهیز از محیط زدگی و تبعیت کورکورانه از نحله‌های فکری فمینیستی، مسیر تعالی بخشی را برای تحکیم بنیان‌های خانواده ترسیم نماییم.