توزیع ۶ تن شکر بسته بندی با نرخ مصوب در شفت

محمد رضا یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از توزیع ۶ تن شکر در قالب تنظیم بازار در سطح این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این مقدار شکر بسته بندی شده با نرخ مصوب در شهرستان عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه در راستای تأمین و توزیع کالاهای پر مصرف و مورد نیاز جامعه این توزیع در حال انجام است، افزود: قیمت مصوب هر کیلو شکر ۳۴ هزار تومان است.

یوسف نژاد با تاکید بر اینکه بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار توزیع شکر در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: این میزان شکر در ۳ فروشگاه شهر شفت برای خرید اقشار مختلف مردم عرضه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شفت تصریح کرد: توزیع این کالاهای پر مصرف به منظور کمک به معیشت خانوار و با هدف دسترسی و فراوانی در نقاط مختلف شهری، روستایی و عشایری انجام می‌شود واین روند توزیع در آینده نیز ادامه خواهد داشت.