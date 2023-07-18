اجرای پویش نذرخون در کشور همزمان با آغاز ماه محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر حاجی بیگی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ اهدای خون به عنوان یک ارزش و هنجار اجتماعی، خاطرنشان کرد: ماه محرم و ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) یکی از بزرگترین فرصتها برای تبیین و ترویج کارهای فرهنگی در جامعه است و اهدای خون به عنوان یک کار نجات بخش میتواند در این ایام مورد توجه بیشتر جامعه قرار گیرد.
وی افزود: فلسفه اصلی پویش نذر خون این است که در فرهنگ ما و به خاطر ارادت قلبی ایرانیان به مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، نذری دادن یک عادت دیرینه و از کارهای همه گیر در بین اقشار مختلف است که با علم به این مسئله، در نظر داریم اهدای خون برای نجات جان بیماران را در بین مردم به عنوان یک نذر انسان دوستانه معرفی کنیم و تاکید ما بر افزایش مشارکت جوانان و بانوان در مراجعه به مراکز اهدای خون است.
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: شعار پویش نذر خون را "اهدای خون، فرهنگ حسینی، نذر عاشقان" قرار دادیم تا بر اساس آموزههای عاشورای حسینی و تاکید اهل بیت بر ضرورت کمک رسانی به مردم، این حرکت بزرگ را در ایام ماه محرم و ماه صفر انجام دهیم و صحنهای از ایثار، نوعدوستی و انسجام ملی را به تصویر بکشیم.
حاجی بیگی با اشاره به نیاز روزانه بیماران به خون و فرآوردههای آن، اظهار کرد: از همه مردم شریف ایران در سراسر کشور درخواست داریم اصرار به اهدای خون در روزهای تاسوعا و عاشورا نداشته باشند و در طول ماههای محرم و صفر در قالب نذر خون، اقدام به این کار ارزشمند کنند و این به خاطر نیاز روزانه بیمارانی همچون تالاسمیها، دیالیزیها، سرطانیها و هموفیلیها برای دریافت خون و فرآوردههای آن است که امیدواریم به این مهم توجه ویژه شود.
وی ادامه داد: اهدای خون به عنوان یک هنجار و ارزش انسانی و اجتماعی میتواند جایگزین مناسبی برای برخی رفتارهای موهن و خرافهها در حاشیه مراسمات عزاداری باشد و امیدواریم پویش نذر خون بتواند به هدف اصلی خود در معرفی فرهنگ نجات بخش اهدای خون به جوانان و بانوان موفق باشد.
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران گفت: از همه صاحبان فکر، وعاظ، مداحان، نخبگان فرهنگی و رسانهها میخواهیم که در حمایت از پویش نذر خون به کمک ما بیایند و فرهنگ اهدای خون را به عنوان یک ارزش منطبق بر ارزشهای دینی همچون ایثار و فداکاری، در جامعه تبیین و ترویج کنند.
نظر شما