موافقت مخبر با واردات برنج برخلاف قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۷ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی، گفت: اخیراً واردکنندگان برنج خارجی به معاون اول رئیس جمهور برای واردات یک میلیون تن برنج نامه زده‌اند که مخبر هم با آن موافقت کرده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در فصل برداشت برنج و با توجه به اینکه محصول سال گذشته برنج‌کاران روی دست کشاورزان مانده است، دستور معاون اول رئیس جمهور برای واردات برنج با هیچ قوانینی سازگار نیست. واردات برنج با بندهایی از قانون اساسی که درباره خودکفایی محصولات کشاورزی است، مغایرت دارد.

*معصومه مهری