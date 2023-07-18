به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بغدادی در رویداد تبادل فناوری در حوزه صنایع غذایی که صبح امروز در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه این رویداد سی و هفتمین رویداد تبادل فناوری در صندوق نوآوری است، اظهار کرد: در رویداد امروز میزبان فعالان و شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت غذایی هستیم.

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی بیان کرد: صندوق تلاش می کند در این فرایند از تفاهم نامه ها حمایت کند تا طرفین به تعهدات قرارداد خود پایبند باشند.

بغدادی با اشاره به اعطای لیزینگ به طرف تقاضا برای انجام تعهدات به طرف عرضه گفت: اعطای تسهیلات سرمایه در گردش از تسهیلات صندوق به طرف عرضه فناوری به شمار می رود.

وی در ادامه به اهمیت صنایع غذایی و امنیت غذایی برای کشور و همچنین صندوق نوآوری اشاره کرد و گفت:به جهت اهمیت این حوزه، از ۳۷ رویداد تبادل فناوری، ۳ مورد آن در حوزه صنایع غذایی بوده است.

بغدادی خاطرنشان کرد: در ۳۷ رویداد برگزار شده، ۷۰۰ میلیارد تومان قرارداد میان شرکت‌های دانش بنیان و صنایع منعقد شده است.