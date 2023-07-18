زنگ خطر برای پارادوومیدانی/ عبور رقیبان از بیخ گوش ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان پس از ۹ روز رقابت میان ورزشکاران شرکت کننده در حالی به پایان رسید که تیم اعزامی ایران موفق به کسب ۱۲ مدال و ۱۶ سهمیه برای بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس شد.

مهدی اولاد (مدال طلا و نقره)، یاسین خسروی، سعید افروزی، رشید مسجدی (مدال طلا)، امیر خسروانی، صادق بیت سیاح، سجاد محمدیان، الهام صالحی و علی پیروج (مدال نقره)، هاشمیه متقیان و هادی کائیدی (مدال برنز) مدال آوران ایران در این مسابقات بودند.

طبق دستورالعمل مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان، نفرات اول تا چهارم هر ماده موفق به کسب سهمیه پارالمپیک می شدند. بر این اساس علاوه بر مدال آوران ایران، نفراتی دیگری هم از حضور در این رقابت ها موفق به کسب سهمیه شدند و در مجموع ۱۶ سهمیه را به نام پارادوومیدانی ایران ثبت کردند.

هاشمیه متقیان، الناز دارابیان و الهام صالحی در بخش بانوان همراه با علی پیروج، هادی کائیدی، صادق بیت سیاح ، سید علی اصغر جوانمردی، رشید مسجدی سجاد محمدیان، یاسین خسروی، سجاد نیک پرست،امان‌الله پاپی، سعید افروز، علیرضا مختاری، مهدی اولاد، امیر خسروانی نفراتی هستند که از حضور در مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان صاحب سهمیه پارالمپیک شدند.

بدین ترتیب تیم ۱۸ نفره پارادومیدانی ایران با ۱۲ مدال و ۱۶ سهمیه به کار خود در دهمین دوره مسابقات قهرمانی جهانی در پاریس پایان داد. این تیم با این عملکرد جایگاه چهاردهم مسابقات را از آن خود کرد.

این در حالی است که در دوره پیشین مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان، تیم ایران در رده دوازدهم ایستاده بود اما در این دوره با وجود مدال آوری بیشتر (یک مدال) نتوانست جایگاه خود را ارتقا داده یا حتی حفظ کند.

سقوط جهانی پارادوومیدانی ایران آنهم با وجود مدال آوری یک زنگ خطر جدی برای این رشته است که در تمام ادوار بازی های پاراآسیایی و پارالمپیک بار زیادی از مدال آوری کاروان ایران را به دوش می کشد.

اگرچه ایران در این دوره مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان به اندازه دوره قبل صاحب مدال طلا (۴ مدال) شد و در مجموع هم یک مدال بیشتر به دست آورد، اما سقوط در جدول رده بندی نشان از وضعیت رو به رشد پارادوومیدانی دیگر کشورها دارد و اینکه آنها در مدال آوری از ایران پیشی گرفته اند و اینگونه باعث نزول ایران شده اند.

با این اوصاف اگر پارادوومیدانی ایران با همان روال قبل به کار خود ادامه داد خیلی زود از قافله رقیبان عقب می ماند و چه بسا از جمع مدعیان خارج شود.

این تلنگر در حالی به پارادوومیدانی ایران وارد شده که غفور کارگری رئیس کمیته ملی المپیک در نشست خبری خود بر لزوم ارتقای سطح فنی ورزش پارالمپیک تاکید کرد و حتی به این مسئله اشاره کرد که مربیان این حوزه باید به روز شده و به صورت تمام وقت در کنار تیم ها و ورزشکاران باشد.

این مسئله جدا از اینکه نشان از ارزیابی های دقیق در حوزه ورزش پارالمپیک دارد، نشان می دهد که پارادوومیدانی باید جزو اولویت های کمیته ملی پارالمپیک در بحث ارتقای سطح فنی و به روز رسانی قرار بگیرد در غیر این صورت ضرر آن در رویدادهایی مانند بازی های پاراآسیایی و پارالمپیک نه فقط متوجه یک رشته، بلکه متوجه کل کاروان ایران می شود.