«راه و رسم روشنگری» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «راه و رسم روشنگری: ملاحظات اخلاقی و تربیتی در جهاد تبیین» شامل درس گفتارهای حجت‌الاسلام محمد جواد نظافت یزدی مؤسس و مدیر مدارس علمیه حضرت مهدی (عج) به‌تازگی توسط انتشارات به‌نشر (آستان قدس رضوی) منتشر و روانه بازار نشر شده است.

این کتاب در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه مقابله با تهاجم فرهنگی با موضوع جهاد تبیین و جنبه‌های اخلاقی و مذهبی سعی دارد به سوالاتی از جمله جهاد تبیین چیست؟ چه راه و روشی دارد؟ جهادگران عرصه تبیین چه وظایفی را بر عهده دارند؟ در برابر هجمه بی‌امان و تهاجم فرهنگی گسترده دشمن چه باید کرد؟ چه کاری را باید به صورت آتش به اختیار انجام دهیم تا به وظیفه خود در عصر آخر الزمان عمل کرده باشیم؟ و … پاسخ دهد.

در فصل نخست این کتاب از معنا و جایگاه جهاد تبیین، فرمان عمومی جهاد تبیین مقام معظم رهبری به عنوان ولی و پرچمدار انقلاب اسلامی، توصیه‌های ایشان به جامعه نخبگانی کشور، مجموعه‌های فرهنگی، ادبی و هنری سخن به میان آمده، سپس در قالب سه فصل «زمینه‌های تبیین»، «گام‌های تبیین»، «اخلاق تبیین» مجموعه‌ای از ملاحظات اخلاقی و تربیتی در جهاد تبیین به رشته تحریر درآمده است و در فصل پایانی نمونه‌هایی از تبیین در سیره اولیای خدا مورد گفت‌وگو قرار گرفته که می‌تواند مورد استفاده جهادگران در عرصه تبیین قرار بگیرد. مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر مکرر به موضوع جهاد تبیین و مقابله با تهاجم شبیخون فرهنگی اشاره کرده‌اند که این موضوع جای توجه جدی دارد.

در این کتاب صراحتاً بیان می‌شود که اولیای خدا پیوسته حرکت خود را توضیح داده و حقایق را بیان کرده‌اند. از این رو جهاد تبیین یک ضرورت مستمر است و مخاطبان آن خواص جامعه یعنی صاحبان قلم و بیان، حوزویان، دانشگاهیان، نخبگان و تأثیر گذاران اجتماعی هستند و جامعه هدف آن افراد عادی و توده مردم هستند؛ کسانی که اطلاعات دقیقی چندانی ندارند و اطلاعاتشان را از منابع غیر معتبر می‌گیرند و به دلیل نداشتن بصیرت دینی و سیاسی بیشترین آسیب را متحمل شده و آماج شبهات دشمن هستند. شبیخون فرهنگی اثر خودش را گذاشته و جامعه تحت تأثیر حمله همه جانبه دشمن است. در ادامه وظایفی از جهادگران عرصه تبیین را بیان می‌کند و می‌گوید: «روشنگری بدون شناخت وضعیت موجود و مخاطب به دور از حوصله و شرح صدر و یا با بداخلاقی نتیجه نخواهد داد. جهادگر عرصه تبیین باید مخاطب شناس باشد. از حصار خود و دورهمی خودی‌ها خارج شود. دلسوز مردم و عاشق خلق خدا باشد. غم خوار همه کسانی باشد که گرفتار شبیخون فرهنگی شده‌اند. او باید خود محبوب دل‌ها باشد. روشنگری راه و رسم دارد».

این کتاب در ۲۰۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۹۰ هزار تومان عرضه شده است.