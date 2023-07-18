پیمان بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر سه مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در استان البرز فعال است.

وی افزود: به منظور نظارت بر چگونگی عملکرد این مراکز طبق برنامه‌ریزی کارگروه مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین استان که متشکل از نمایندگان دفتر فنی استانداری البرز، مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور، اداره کل حفاظت محیط زیست و کارشناس ایمنی و ترافیک اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز است، به صورت سرزده و ماهانه از این مراکز بازدید می‌شود.

این مسئول بیان کرد: در این بازدید عملکرد مدیران فنی، آزمونگران و تجهیزات مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین مورد بررسی قرار می‌گیرد که در صورت مشاهده تخلف یا سهل‌انگاری موارد مرتبط شامل تذکر کتبی برای اولین بار و در صورت تکرار تخلف توبیخ و قطع خدمات مرکز انجام می‌شود.

بختیاری با اشاره به اینکه در کنار بازدید ماهانه این کارگروه، بازدیدهای سرزده‌ای هم توسط رئیس و کارشناسان اداره ایمنی و ترافیک این اداره‌کل انجام می‌شود، گفت: این بازدیدها حداقل دو بار در ماه به طور متناوب و بسته به شرایط و زمان به منظور رصد عملکرد این مراکز انجام می‌شود.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون در مجموع ۳۶ بازدید در قالب ۱۲ بازدید دوره‌ای از هر یک از مراکز معاینه فنی خودروی سنگین استان انجام شده است.

وی متذکر شد: علاوه براین بازدیدها عملکرد این مراکز هر روز از طریق سامانه مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین به صورت برخط نیز رصد می‌شود.