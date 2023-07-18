لیلا الماسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نتایج اولیه آثار منتخب استانی دومین جشنواره الگوی برتر تدریس فنی و حرفه‌ای و کاردانش اعلام شد.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی‌های حرفه‌ای به شکل فردی و گروهی میان هنرآموزان دانست و گفت: دومین جشنواره الگوهای برتر تدریس «آموزش مبتنی بر شایستگی دروس کارگاهی» به منظور تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و نیز ایجاد فرصت‌های بازآموزی مستمر علمی، تحقیقاتی و مطالعاتی در حال برگزاری می‌باشد.

الماسی افزود: ۱۰۳ اثر از مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان البرز در سامانه ltms بارگذاری و داوری مرحله استانی آن انجام شده است که از این میان ۱۳ اثر به عنوان آثار منتخب استانی برای بررسی سطح دبیرخانه‌ای و مشخص شدن نفرات راه یافته به مرحله کشوری معرفی شدند.

گفتنی است مرحله نهایی این جشنواره به صورت حضوری و به میزبانی استان قزوین برگزار خواهد شد.