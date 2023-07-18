فعالیت بوکس بانوان در انتظار اجازه نهادهای بالادستی است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله حسینی پس از انتخابات فدراسیون بوکس گفت: اصل صحبتهای ما توجه به سنین پایه است که در رأس برنامههای ماست، توجه به رؤسای هیأتها و همچنین برگزاری لیگ که ویترین فدراسیون است، جزو برنامههای اصلی ماست.
وی گفت: با سه تیم اروپایی و آسیایی اردوی مشترک گذاشتیم، با تیم ترکیه ۲۱ شهریور ما اردو خواهیم داشت که نایب قهرمان اروپا شده است، با تیم عراق هم اردوی مشترک داشتیم. تلاش میکنیم یک اردوی دیگر هم برای حضور در بازیهای آسیای هانگژو داشته باشیم.
وی در مورد جذب مربی خارجی برای تیم ملی بوکس عنوان کرد: صرفاً اگر مربی خارجی بیاوریم همان روز اول میتوانستم این کار را بکنیم. هدفمان این نیست که تنها یک مربی بیاوریم بلکه هدف آموزش به سایر مربیان دیگر است.
وی در مورد جذب اسپانسر عنوان کرد: درآمدزایی در بوکس وجود ندارد ولی ما میتوانیم از اسپانسرهای که اعلام آمادگی کردند استفاده کنیم. تاکنون ۲ اسپانسر اعلام آمادگی کردند اما به بعد از انتخابات آن را موکول کردند.
وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اعضای شورای فنی گلایه دارند و معتقدند این شورا فرمایشی است، خاطرنشان کرد: دوره سرپرستی مقطعی است، سرپرست هم اختیار دارد و هم ندارد. ما هم مشکلات زیادی داشتیم، قطعاً از نظرات کمیته فنی استفاده میکنیم. من خودم بوکسور بودم در مسابقات زیادی شرکت کردم. دخالتی در کمیته فنی و مربیان نداشتم و حتماً از نظرات همه استفاده میکنیم.
وی در مورد راهاندازی بوکس بانوان گفت: راهاندازی بوکس بانوان تنها در حیطه اختیارات من نیست و باید مسئولان بالادستی در مورد آن تصمیم بگیرند.
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