بزرگترین سرمایه فرهنگی ایرانیان/رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه

سید مجید امامی، دبیر شورای سیاستگذاری رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری این رویداد و ماهیت خانواده ایرانی اظهارداشت: بزرگترین سرمایه فرهنگی ایرانیان امروز خانواده.است خانواده‌ای که از کشاکش فراز و نشیب تاریخ خود را باز سازی کرده و هنوز کانون بی رقیب تولید معنای زندگی است.

وی افزود: الگوهای فرهنگی مأخوذ از معجزه خانواده خصوصاً، پدری مادری دختر و پسر، خواهری برادری پدربزرگی و مادر بزرگی بیت عشیره عمو دایی و… دیوارهای محافظ ارزشهای فرهنگی جوامع مقتدر بوده و هستند هویت قومی و هویت ملی ما با خانواده گرایی مکنون در این ارزشها عجین است.

امامی بیان داشت: وجوه و مؤلفه‌های دوگانه فرهنگ را مشمول دو وجه مادی و معنوی دانسته‌اند. فرهنگ معنوی خانواده مودت و رحمت و نهایتاً کرامت و عبودیت است. اما این همه عظمت و اصالت در کالبد و غلاف فرهنگ مادی و عینی ماندگار و پایدار است.

دبیر شورای سیاستگذاری رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه گفت: این رویداد به مثابه توانمندسازی، است متولیان فرهنگ عمومی جامعه در این راستا وظیفه دارند ظرفیت و میراث و حافظه فرهنگی را حفظ احیا و بهره ور سازند و زندگی فرهنگی را با مقاوم سازی و تسهیل گری توانمند و کارآمد کنند. خانواده ایرانی اگر دستیاران غنی و امینی داشته باشد می‌تواند سرمایه‌های مادی و معنوی اش را نقد کند شاید برای نخستین بار باشد شماری از رویدادها و فراخوان‌ها و ترویج‌های گسترده را با موضوع مادری و اداره خانه در زندگی معاصر سفره و تغذیه خانواده مد و لباس مهارتها و فناوری‌های رشد و موفقیت بازی و سرگرمی میراث ناملموس و صنایع دستی محیط زیست خانواده (پایدار) رسانه..... در استان‌های مختلف و برای یک بازه یکساله شاهدیم.

وی بیان داشت: ما در رویداد پیش رو عزم کرده‌ایم که خانواده را یکجا هم موضوع جشنواره و هم بازیگر آن بدانیم و ساده و بی آلایش به سراغ زندگی رفته‌ایم.