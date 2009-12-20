به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه‌ها دو نکته کلیدی از اهمیت خاصی برخوردار هستند، عبرت آموزی و معرفت آموزی از وقایع عاشورا و ترویج محبت به اهل بیت(ع) در مجالس عزاداری.

رویکرد کلی برنامه‌های محرم سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گسترش و تعمیق شناختدر مورد الگوهای دینی عنوان شده است .

سوگواره محرم شامل ده خیمه مجلس ابا عبدالله الحسین(ع) از جمله برنامه‌هایی است که در منطقه 4 با مدیریت فرهنگسرای اشراق اجرا می‌شود. این خیمه‌ها شامل خیمه لوازم عزاداری، خیمه نمایش، نقالی، قصه‌گویی، خیمه فرهنگ مکتوب، خیمه تاریخچه عزاداری محرم، خیمه عزاداری، مقتل خوانی، تعزیه، نمایش خیابانی، خیمه خطبه‌ها و سخنان سیدالشهدا (ع) و اعضای کاروان کربلا از اهل بیت(ع)، خیمه رجزهای عاشورا و نمایشگاه عکس، خیمه بازی و مسابقه و هدیه، خیمه نمایشگاهی نقاشی‌های قدیمی، خیمه گفتگو،‌ پرسش و پاسخ، وعظ و خطابه و خیمه نذر و نیاز است.

دبیرخانه مسابقه وبلاگ نویسان عاشورایی در سال جاری علاوه بر فراخوان وبلاگ نویسان فارسی زبان از وبلاگ نویسان عرب زبان نیز دعوت به عمل آورد. این مسابقه به همت فرهنگسرای ولاء برگزار می‌شود.

تجلیل از نوگلان حسینی

فرهنگسرای اندیشه نیز آیین تجلیل از نوگلان حسینی را 21 بهمن در حسینیه جماران برگزار می‌کند.

مسابقه ای از کتاب حماسه حسینی استاد شهید مطهری از دیگر برنامه‌های این سازمان است که به مدت 60 روز برگزار خواهد شد و در هر روز پنج پرسش مطرح می شود.

گنجینه اخلاق

برنامه از کربلا بیاموزیم در فرهنگسرای انقلاب با برنامه‌های متنوع پذیرای شهروندان منطقه 11 است. «10 اقدام به سوی گنجینه اخلاق» فلش کارتهایی است که فضایل اخلاقی امام حسین(ع) را مورد توجه قرار داده و فرهنگسرای اخلاق آنها را توزیع می کند و خاطره نویسی و ثبت وقایع با عنوان «لقمه‌هایی پر از محبت»، برنامه ای است که در منطقه بیست و از طریق فرهنگسرای ولاء اجرا می شود.

فرهنگسرای رسانه نیز با اعلام فراخوان مسابقه تولید بلوتوث با موضوع محرم، به برپایی دائمی سامانه ارسال بلوتوث پرداخته است. تولید بسته فرهنگی عاشورا ویژه کودکان و نوجوانان از دیگر برنامه‌هایی است که برای ماه محرم تدارک دیده شده است.