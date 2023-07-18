قیمت سکه و طلا ۲۷ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سکه امامی امروز سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ با افزایش قیمت ۲۴۳ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۲۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان رسیده است. البته دوشنبه دو هفته قبل قیمت سکه امامی به ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود.

همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان معامله شده است.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۲۷.۸۴۳.۰۰۰ ۵.۱۵۶.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۲۹۵.۰۰۰ نیم سکه ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۶۵۴.۰۰۰ ربع سکه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۳۲۵.۰۰۰ سکه گرمی ۶.۱۰۰.۰۰۰ ۳.۳۰۶.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۳۲۵.۳۰۰ ۲۴ عیار ۳.۱۰۳.۰۰ طلای دست دوم ۲.۲۹۴.۲۷۷ مثقال طلا ۱۰.۰۷۱.۰۰۰ انس طلا ۱۹۶۴ دلار و ۹۵ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۶۴ دلار و ۹۵ سنت است.