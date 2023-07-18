قیمت سکه و طلا ۲۷ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سکه امامی امروز سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ با افزایش قیمت ۲۴۳ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۲۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان رسیده است. البته دوشنبه دو هفته قبل قیمت سکه امامی به ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود.
همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۲۷.۸۴۳.۰۰۰
|۵.۱۵۶.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۲۵.۰۰۰.۰۰۰
|۲.۲۹۵.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۵.۰۰۰.۰۰۰
|۳.۶۵۴.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۰.۰۰۰.۰۰۰
|۴.۳۲۵.۰۰۰
|سکه گرمی
|۶.۱۰۰.۰۰۰
|۳.۳۰۶.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۳۲۵.۳۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۱۰۳.۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۲۹۴.۲۷۷
|مثقال طلا
|۱۰.۰۷۱.۰۰۰
|انس طلا
|۱۹۶۴ دلار و ۹۵ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۶۴ دلار و ۹۵ سنت است.
نظر شما