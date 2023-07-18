بیش از ۹ هزار مجوز مشاغل خانگی و صنفی درچهارمحال وبختیاری صادر شد

محمدکاظم منزوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم در زمینه سرمایه‌گذاری، بارگذاری بسته‌های سرمایه‌گذاری در سامانه سازمان سرمایه‌گذاری ایران است.

وی با اشاره به اینکه تهیه اطلس سرمایه‌گذاری بر بستر SDI از اهم سیاست‌های اقتصادی چهارمحال و بختیاری است، افزود: کمیسیون مرکزی صدور مجوز مجتمع‌های دامپروری برای اولین بار در استان ایجاد شد و برنامه‌ریزی شده تا پنج سال آینده ۵۵ مجتمع دامپروری و ۱۷ مجتمع گلخانه‌ای در بخش دولتی و ۲۱ گلخانه در بخش خصوصی در استان ایجاد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اولین خط انتقال پساب به شهرک صنعتی شهرکرد در دست اقدام است و با هماهنگی‌های انجام شده کلنگ اجرای این پروژه در این هفته به زمین زده می‌شود.

منزوی عنوان کرد: علاوه بر شهرک صنعتی شهرکرد، کارخانه سیمان و شهرک صنعتی سفید دشت و در ادامه شرکت فولاد سفید دشت از خط بزرگ و منحصر بفرد انتقال پساب استفاده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های برق و گاز در شهرک صنعتی شهرکرد، سفید دشت و لردگان انجام و باعث شد نیاز مجموعه تولیدی استان به برق صنعتی در شهرهای شهرکرد، سفیددشت و بروجن رفع شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: مجوزهای اولین شهرک صنعتی بخش خصوصی در شهرستان خانمیرزا به مرحله صدور رسیده و امید است با انجام سریع‌تر این پروژه اولین شهرک صنعتی بخش خصوصی به انجام برسد.

منزوی بیان کرد: در کارگروه تسهیل و همچنین رصد تسهیلات تکمیلی بیش از ۲۰ ردیف تسهیلاتی از سال قبل بررسی شد.

وی تاکید کرد: در استفاده از ظرفیت هلدینگ‌ها و توان صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدامات خوبی صورت گرفت، از توان سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی شستا و اتکا، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیاء و… استفاده شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هشت پروژه را برای سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی تعریف کردیم که مجوزهای آن اخذ شده است.

منزوی اظهار داشت: هیچ مشکلی برای صدور مجوزها وجود ندارد و همین باعث شد بیش از ۹ هزار و ۸۷۳ مجوز مشاغل خانگی و صنفی از سال گذشته تاکنون صادر شود و این نشان می‌دهد که مشارکت اقتصادی مردم در حال افزایش است.

وی افزود: در بحث توسعه اقتصادی بخش‌های اقتصادی، احداث مجتمع‌های دامپروری و گلخانه‌ای در دست اجرا است، مجوزهای لازم اخذ شده و در حال تکمیل زیرساخت‌های لازم این شهرک‌ها هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در خصوص شهرک صنعتی بادام، کار تقریباً تمام و صلاحیت‌ها بررسی شده است، امسال واگذاری‌ها انجام می‌شود.

منزوی عنوان کرد: طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی بزرگ در دستور کار قرار دارد، نورد سرد و گرم، توسعه فولاد سفید دشت و… ازجمله این طرح‌های توسعه‌ای هستند.

وی خاطرنشان کرد: حضور بنیاد مستضعفان در چهارمحال و بختیاری بسیار اثرگذار بود و طرح توسعه‌ای نساجی حجاب شهرکرد بعد از سال‌ها انجام شد، همه ارز بیش از ۵ میلیون دلار خط توسعه این واحد تولیدی انجام شده و ماشین‌آلات آن به زودی وارد این کارخانه می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در حال حاضر زمین مورد نظر برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا در این استان تأمین شده است.