به گزارش خبرنگار مهر، سردار رهام بخش حبیبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: روز گذشته مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان «نی‌ریز» با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند قاچاقچیان مواد مخدر قصد دارند مقادیری تریاک را از طریق محورهای مواصلاتی این شهرستان انتقال دهند.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محور مورد نظر اعزام و با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و همچنین گشت‌زنی‌های محسوس و نامحسوس، در نهایت دستگاه وانت نیسان را شناسایی و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

فرمانده انتظامی فارس اضافه کرد: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، مأموران انتظامی موفق شدند در نهایت این خودرو را توقیف و در بازرسی از آن ۱۵۶ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف کنند.

سردار حبیبی با بیان اینکه در این خصوص یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و روانه دادسرا شد، تأکید کرد: مبارزه بی امان با سوداگران مرگ به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.

